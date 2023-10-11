Türkiye fiyatı nasıl olacak? Sony, yeni PlayStation 5 modelini tanıttı Playstation 5 Slim modeli, Sony tarafından resmi olarak duyuruldu. Cihazın neredeyse PS5 cihazlarıyla aynı teknolojiye sahip olacağı belirtilirken, eski modele göre yüzde 30 daha küçük boyutta olacağı açıklandı..

AA & Ensonhaber

Sony, “PS5 Slim” olarak adlandırılacak yeni PlayStation 5 modellerini duyurdu. Yeni modelin içinde aynı donanım yer alıyor, ancak çıkarılabilir disk sürücüsü ve1 TB dahili depolama alanını daha küçük bir kasaya sığdırıldı.

Yeni PS5, mevcut modelden biraz daha ince ve kısa olmakla birlikte hem PS5 hem de PS5 Digital Edition'ın yerini alacak.

Sony, yeni PS5'in yüzde 30 daha düşük hacme sahip olduğunu ve ağırlığının orijinalinden yüzde 24 daha hafif olduğunu söyledi.

Mevcut PS5 modelinin envanteri tükendiğinde, yeni PS5 Slim modelleri mevcut modellerin yerini alacak.

PS5 Slim 10 Kasım'da satışa çıkıyor

Sony, fiziksel olarak daha küçük ve daha yüksek hafıza kapasiteli yeni model PlayStation 5 konsolunu 10 Kasım'da Japonya'da satışa sunacak. Ardından satışlar diğer ülkelerde de başlayacak.

Yeni PS5 Slim'in normal modellerden farkı ne

Yeni tasarımda, yukarıdaki fotoğrafta da görebileceğiniz gibi dört kapalı panel kullanılıyor.

Sony artık PS5'in yan tarafında disk sürücüsü için bir çıkıntıya yer veriyor ve bu parça çıkarılarak bir yan panel ile değiştirilebiliyor.

Bununla birlikte temel PS5 Dijital sürümünü satın alırsanız, Blu-ray disk sürücüsünü daha sonradan 80 dolar karşılığında satın alıp cihaza monte edebiliyorsunuz.

Her iki modelde de yatay stant bulunurken, tüm PS5 modelleriyle uyumlu olan yeni dikey stand 30 dolar karşılığında ayrı olarak satılacak.

Mevcut PS5'te bulunan tek USB-C ve USB-A bağlantı noktaları yerine artık çift USB-C bağlantı noktası bulunacak.

Her iki yeni PS5 modeli de artık mevcut PS5'te bulunan 825GB depolama alanı yerine 1TB depolama alanı ile gelecek.

PS5 Slim fiyatları

Sürücüsüz yeni PS5 Dijital versiyonun fiyatı 450 dolar, sürücülü versiyonun fiyatı ise 500 dolar olarak açıklandı. Konsolların Türkiye fiyatları ise önümüzdeki haftalarda netlik kazanacak.

Ancak PS5 Slim Türkiye fiyatlarının, normal PS5 fiyatları ile hemen hemen aynı olması bekleniyor.