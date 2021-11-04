Türkiye ile Pakistan arasında Uzay Limanı projesi

Türkiye Uzay Ajansı Başkanı Serdar Hüseyin Yıldırım, Türkiye'nin Pakistan ile Uzay Limanı projesi başlatmayı planladıklarını açıkladı.

Stratejik Düşünce Enstitüsü’nde (SDE) konuşan Türkiye Uzay Ajansı Başkanı Serdar Hüseyin Yıldırım, 2 yıl önce kurulan Türkiye Uzay Ajansı’nın görevleri, çalışmaları, misyon ve hedeflerini paylaştı, önemli açıklamalarda bulundu.

"UZAY ALANINDA YETİŞMİŞ İNSAN GÜCÜNE İHTİYAÇ VAR"

“Milli Uzay Programı”ile ilgili konuşan Başkan Yıldırım, Türkiye’nin sonradan dahil olduğu uzay çalışmaları alanı için en önemli eksikliğin insan gücü olduğundan bahsetti. “Uzay alanında yetişmiş insan gücüne ihtiyacımız var” diyen Yıldırım, bunun için üniversitelerle çalışmalar yaptıklarını söyledi.

"TÜRKİYE'DE UZMAN SAYISI BİNİ BULMUYOR"

ABD’nin uzay alanında çalışan 270 bin uzmanının olduğunu söyleyen Yıldırım, bu sayının Türkiye’de ise “bin”i bulmadığının altını çizdi.

PAKİSTAN İLE "UZAY LİMANI" PROJESİ

Türkiye Uzay Ajansı Başkanı Serdar Hüseyin Yıldırım, uzay çalışmaları hakkında bilgi verirken “uzay limanı” projesine dikkat çekti. Uzay limanının dünyadaki karşılığının havalimanları olduğunu ve İngilizce adınının “spaceport” olduğu bilgisini paylaşan Yıldırım, uzay limanı kurulması için Türkiye’nin coğrafi şartlarının müsait olmadığını ancak Pakistan’ın Türkiye ile uzay limanı projesini gerçekleştirmek için çok istekli olduğunu belirtti. Pakistan ile Türkiye’nin uzay limanı projesi ile ilgili çalışmalar yürüttüğünü vurguladı.

"BEŞİNCİ UYDUMUZ YIL SONUNDA UZAYDA"

“Şu an Türkiye’nin 4 uydusu var. Beşinci uydumuzu yılsonunda göndereceğiz, “TÜRKSAT 5B” sene sonunda fırlatılacak. Uzayda birçok uydu var; istihbarat için, iklim için, yeraltını gözetleyen uydular, çok sayıda uydu var. Sadece haberleşme için Starlink, 12 bin uydu göndermeyi hedefliyor. Artık yakın bir zamanda yakın yörüngede on binlerce uydu bulunacak ve bunlar her şeyi gözetleyebilecek. Uzay istasyonu dünyanın sadece 400 km üzerinde dönüyor. Şu anda bir futbol sahası büyüklüğünü aştı. Orada insanlar da astronotlar da var 5’er 6’şar kişilik ekipler görev yapıyor. Orası uluslararası bir misyon. Uzay istasyonunun ekonomik ömrü doldu, çünkü 25 senelik bir ömrü var. Onu iptal edip ya da bir uzay oteline çevirip 7 ayrı istasyon kurulması gündemde…”

UZAY HUKUKU OLUŞTURULACAK

“Uzayda çok geniş bir sahada gittikçe genişleyen bir yelpazede çalışmalar sürüyor” diyen Başkan Serdar Hüseyin Yıldırım, özellikle “uzay hukuku” alanına ilişkin konuştu:

“Uzayda bulunan on binlerce uydunun trafiği vs. önemli. Gelecekte bu trafiğin sağlanmasında sorunlar çıkabilir ve bu sorunların çözümü için uzay hukukuna ihtiyaç olabilir… NATO uzayı da artık harekat alanı olarak deklare etti. Gelecek için bazı çalışmalar yapılıyor. Uzayda olabilecek her türlü sorunun çözümü için uzay hukukunun oluşturulması önemli…”

ASTRONOT SEÇİMİ 2022'DE

“Uluslararası işbirliği ile bu astronot misyonumuzu gerçekleştireceğiz. ABD’den SpaceX ya da Rusya’dan Soyuz ile çalışacağız, bunun için pazarlıklar sürüyor. Bu sene içinde bitireceğiz inşallah. Astronot eğitimi 7 ayda tamamlanıyor, anlaşacağımız şirket bize kriterleri verecek, bizler de 2022’de astronot seçimimizi yapacağız. 1 değil 2 astronot seçeceğiz. Eğitimlerini alacaklar. Bir hastalık vs durumunda yedekli olarak gitmek istedik. Daha başarılı olan adayımız uzaya gönderilecek. Astronotumuz en az bir hafta uzayda kalabilecek. Biz uzaya gitmişken orada bilimsel deneyler araştırmalar da yapmak istiyoruz. Bu yüzden gidecek astronot adayı bir bilim insanı olacaktır. Tabii fiziki şartları uygun olan biri olmalı. 2022 sonuna kadar bunlar tamamlanacak.”