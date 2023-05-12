Türkiye, internet alan adı pazarında bölgenin en büyüğü

İnternet kullanıcılarının erişimine sunulan milyonlarca web sitesi bulunuyor. Bu sitelere erişim alan adları aracılığıyla sağlanıyor.
En yaygın alan adları listesinin zirvesinde ise tahmin edebileceğiniz gibi ".com" uzantısı yer alıyor.
İnternet Tahsisli Sayılar ve İsimler Kurumu (ICANN) Orta Doğu Paydaş İlişkileri Başkan Yardımcısı ve Orta Doğu ve Afrika Ofisi Genel Müdürü Baher Esmat, alan adı pazarıyla ilgili çeşitli açıklamalarda bulundu.
Türkiye bölgenin en büyüğü
Esmat, Türkiye alan adı pazarının, hem kayıtlı alan adı sayısı hem de alan adı kayıt hizmeti sunan şirket sayısı itibarıyla bölgesinin en büyüğü olduğunu vurguladı.
ICANN Kıdemli Başkan Yardımcısı ve Baş Teknoloji Sorumlusu John Crain ise dünyada yaklaşık 5 milyar internet kullanıcısı olduğunu ve internet kullanımına bağlı olarak alan adı pazarının da büyümeye devam ettiğini belirtti.
Crain, internette güvenli bir deneyim için kullanıcılara şunları önerdi:
İnternetin tıpkı gerçek dünya gibi olduğunu unutmayın. İyi ve kötü şeyler var, dikkatli olmalısınız. Karanlık bir sokağa gitmediğiniz gibi, internette de bilmediğiniz yerlere gitmeyin. Dark Web'e girmeyin, internette kötü şeyler aramayın.