Türkiye, OECD ülkeleri arasında en yavaş internete sahip

Ekonomik ve Kalkınma ve İşbirliği Örgütü'ne (OECD) üye olan 35 ülke arasında yapılan bir araştırmaya göre, en yavaş internet bağlantısı Türkiye'de bulunuyor.

Hayatımıza ilk 1993 yılında giren ve sonrasında yaşamın büyük bir parçası haline gelen internetin, pandemi dönemiyle kullanımı oldukça artmıştı. Ancak görünüşe göre ülkemizdeki kullanıcılar, internet hızlarından oldukça şikayetçi.

Ekonomik ve Kalkınma ve İşbirliği Örgütü'ne (OECD) üye olan 35 ülke arasında yapılan bir araştırmaya göre, en hızlı internet bağlantısının İsviçre’de, en yavaş internet bağlantısının ise Türkiye’de olduğu ortaya çıktı.

TÜRKİYE, 28.74 MBPS İNDİRME HIZINA SAHİP

Araştırmaya göre, İsviçre’de ortalama indirme hızı 186,40 Mbps iken Türkiye’de bu hız 28,74 Mbps olarak ölçüldü. İsviçre’de yükleme hızı 119,63 Mbps, Türkiye de ise 8,07 Mbps olarak kayıtlara geçti.

İkinci sırada ortalama 179,81 Mbps hızıyla Danimarka, üçüncü sırada da ortalama 177,93 Mbps ile Fransa bulunuyor.

Ortalama yükleme hızı kategorisinde ise 154,70 Mbps ile Güney Kore birinci olurken Yunanistan, 7,60 Mbps ile en düşük ortalama yükleme hızı sağlayan ülke konumunda bulunuyor.

Comparethemarket şirketinin yaptığı araştırmada, İsviçre’de bir saatlik video, 2 dakika 9 saniyede indirilirken Türkiye’de bu süre 13 dakika 55 saniyeye yükseliyor.

İsviçre, en yüksek internet hızını sağlasa da fiyat konusunda OECD ülkeleri içinde en tepede bulunuyor. Bu ülkede internet kullanıcıları ayda ortalama 56,93 euro ödeme yapıyor.

EN UCUZ İNTERNET LİTVANYA'DA

En ucuz internet bağlantısı ise 16’ncı sırada bulunan Litvanya’da. Bu ülkedeki aboneler, ortalama indirme hızı 120,89 Mbps için ayda ortalama 11 euro ödüyor.

OECD ÜLKELERİ İNTERNET HIZI SIRALAMASI (MBPS)