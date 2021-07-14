Türkiye, savaş uçaklarında bombaların etkinliğini artırdı

MK-82 Genel Maksat Bombası'na monteli Teber Güdüm Kiti'ne entegre edilen ayarlanabilir sensör, bombaların daha etkili kullanılmasını mümkün hale getirdi.

Türkiye, milli teknolojiyle geliştirilen mühimmat ve ekipmanlarla gücüne güç katmaya devam ediyor.

Türk savunma sanayisi bünyesinde geliştirilen milli teknolojilerle güvenlik güçlerinin kullandığı ekipmanların etkinliği artırılıyor.

UÇAK BOMBALARININ ETKİNLİĞİ ARTIRILDI

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, yerli imkanlarla geliştirilen ve üretilen güdüm kitlerinin seri üretimiyle eş zamanlı olarak kabiliyet artırımına yönelik çalışmalar sürdürüldüğünü söyledi.

Bu doğrultuda, Roketsan tarafından milli imkanlarla geliştirilen ayarlanabilir yaklaşma sensörünün, parçacık etkili MK-82 Genel Maksat Bombası'na monteli milli güdüm kiti Teber ile kullanıldığı bilgisini veren Demir, "Böylece yüksek hassasiyetle hedefe ulaşan uçak bombalarımızın etkinliğinin artırılması sağlandı." dedi.

Uçak bombalarının etkinliği milli teknolojiyle artırıldı ViDEO

VURUŞ KABİLİYETİ

Teber Lazer Güdüm Kiti, MK-81 ve MK-82 genel maksat bombalarına vuruş kabiliyetinin artırılması amacıyla entegre ediliyor.

Teber, genel maksat bombalarını Ataletsel Ölçüm Birimi, Küresel Konumlama Sistemi ve yarı aktif Lazer Arayıcı Başlığı (LAB) kullanarak akıllı bir silah sistemi haline getiriyor.

YAKLAŞMA SENSÖRÜ EKLEME SEÇENEĞİ

Burun kısmına istenildiği zaman takılabilen yarı aktif LAB ile silah sistemine hareketli hedefler karşısında hassas vuruş kabiliyeti kazandıran Teber'in, LAB bölümüne "yaklaşma sensörü" ekleme seçeneği de bulunuyor.

F-16'lara entegre edilen Teber güdüm kitli mühimmatlar, Aksungur ve Akıncı gibi yüksek faydalı yük taşıma kapasitesine sahip insansız hava araçlarıyla da kullanılabilecek.