Türkiye, Somali'de uzay limanı kuracak

Uzay alanında vites yükselten Ankara, uzay limanı kurma çalışmaları kapsamında aradığı yeri buldu.

Geride bıraktığımız haftalarda açıklanan Türkiye Uzay Ajansı'nın Milli Uzay Programı ülke çapında büyük heyecan uyandırırken, dünyanın da dikkatini çekti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan 10 hedeften biri "Uzaya erişimi sağlamak ve bir uzay limanı işletmesi kurmak" şeklinde belirlendi.

UZAY LİMANI İÇİN SOMALİ SEÇİLDİ

BBC'ye konuşan Türkiye Uzay Ajansı Serdar Hüseyin Yıldırım'a uzay limanı için uygun ülkelerin "Katar, Pakistan veya Somali olup olamayacağı" sorulmuş, Yıldırım ise "Dersinizi iyi çalışmışsınız" diyerek detay vermekten kaçınmıştı.

Middle East Eye internet sitesine konuşan hükümetin planıyla ilgili bir Türk kaynak, limanın Somali'de kurulacağını söyledi.

EKVATORA YAKIN OLMASI CAZİP HALE GETİRİYOR

Aynı kaynak, hükümetin 2011 yılından bu yana Türkiye’nin en büyük askeri eğitim üssüne ev sahipliği yapan ve "önemli bir güvenlik ortağı" olarak tanımlanan Somali’de roket fırlatma sahası kurmayı planladığını belirtti.

Somali'nin ekvatora daha yakın olması, fırlatma işlemlerini daha uygun hale getiriyor.

MALİYETİ 350 MİLYON DOLAR

Türkiye'nin Somali'de büyük bir etkiye sahip olduğu ve bilimsel olarak bu ülkenin daha elverişli noktada bulunduğunun altı çizildi.

Ankara'nın taslak hesaplamalarına göre, Somali'de uzay limanı kurmanın ve işletmenin 350 milyon dolardan fazlaya mal olacağı aktarıldı.

TÜRK ÖĞRENCİLER YURT DIŞINA GÖNDERİLECEK

Türkiye'nin Ay'a 2023'te sert, 2028'de ise yumuşak iniş yapmayı hedeflediği ve uzay programının 1 milyar dolardan fazla bir maliyete sahip olacağı anımsatıldı.

Ayrıca Türkiye'deki doktora öğrencilerinin yurt dışında astrofizik eğitimi almaları için burs ayrılması hedefleniyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin Milli Uzay Programı'nı tanıttı ViDEO