Türkiye Uzay Ajansı Başkanı: Astronot ismi için gelen önerileri kabul edemeyiz

Astronot ve kozmonot yerine önerilen Türkçe isimleri değerlendiren Türkiye Uzay Ajansı (TUA) Başkanı Serdar Hüseyin Yıldırım, önerilerin uygun olmadığını belirtti.

Türkiye Uzay Ajansı tarafından hazırlanan ‘Milli Uzay Ajansı Hedefleri’ Tanıtım Toplantısı, geçtiğimiz günlerde gerçekleşmişti.

Toplantıda, 2018 yılında kurulan ve Türkiye’nin uzay alanındaki yol haritasını hazırlamak için çalışmalarını sürdüren Türkiye Uzay Ajansı'nın 10 yıllık hedefleri de açıklandı.

Açıklanan hedefler arasında bir Türk vatandaşımızı uzaya göndermek de var. Toplantı sırasında açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, uzaya gidecek Türk vatandaşına astronot ve kozmonottan farklı olarak yeni bir isim bulunmasını önerdi.





TUA BAŞKANI: GELEN ÖNERİLER KABUL EDİLEMEZ

Türkiye Uzay Ajansı (TUA) Başkanı Serdar Hüseyin Yıldırım, astronot ve kozmonot yerine önerilen "Cacabey" ve "Alpaslan" isimlerini değerlendirdi.

Yıldırım, "Türk Dil Kurumu Başkanımız ziyaretimize gelmişti. Başkan beyle şunda mutabık kaldık; özel isim kullanılması doğru değil. Eğer bunu astronot yerine kullanacaksak; astronot sadece Türk olmayacak. Amerikalı astronot da olacak.

Yarın, 'Amerikalı Alpaslanlar uzaya çıkıyor' dediğimiz zaman yanlış olur. Ya da 'Rus Cacabeyler' dediğimiz zaman olmayacaktır. Bu sefer insanlar yine astronot ismini kullanmaya devam edecek. Astronot bir cins isimdir, bir cins isim olarak bir teklif bulunması doğrudur. Özel isimler bence yerinde değil.” değerlendirmesinde bulundu.

"YAKIN BULDUĞUMUZ İSİM YOK"

Şu ana kadar yapılan isim önerileri arasında kendilerine yakın buldukları bir isim olmadığını belirten Yıldırım, “Özbek bir kardeşim aradı, 'Bizde bir isim var aramaya gerek yok. Biz 'fezagir' deriz' dedi mesela. Fezagir mana olarak çok doğru, ses olarak bize çok uyar mı tartışılabilir.

Ama her hâlükârda halkın beğenisine sunacağımız için, bir anket çalışması bile yapılabilir. En son kararı da Sayın Cumhurbaşkanımız verecektir. Onu göreceğiz. Ama benim gönlümde bu veya buna benzer kelime var. İçinde feza geçebilir. Gök de geçebilir." şeklinde konuştu.

"KADIN VEYA ERKEK OLMASI FARK ETMEZ"

Uzaya gidecek ilk Türk’ün kadın ya da erkek olmasının kendileri için bir önemi olmadığını ifade eden TUA Başkanı, “Önemli olan kriterleri sağlaması. Çok zor bir eğitimden bahsediyoruz. Bu çok ayrı bir hedef, Ay hedefiyle ilgisi yok.

Bir Türk vatandaşının uzaya çıkması ve uzay istasyonunda bilimsel deney yapması. Bir turistik gezi gibi düşünmüyoruz. Ama fiziki özellikler çok ağırdır, fiziki şartlar ağırdır.

Fiziki özelliklerin ona uygun olması lazım. Dünyada tercih edilenler, pilotaj eğitimi almış, aktif pilot olan, olmayan veya havacılık eğitimi almış insanlardan tercih ediliyor.” ifadelerini kullandı.





"BÜTÇE 50 MİLYON DOLARIN ÜZERİNDE"

Türkiye Uzay Ajansı’nın bütçesi hakkında da konuşan Yıldırım, “38 milyon devlet bütçesinden verilen bir paydır; ama bir çok kurumdan aldığımız katkı paylarımız var. Sadece bunlara baktığınız zaman Uzay Ajansı'nın bütçesi 50 milyon doların üzerine çıkıyor.

"BANA KALSA MİLYAR DOLAR İSTERİM"

Bu çok büyük para değil doğru, bana sorsanız ben milyar dolar isterim; ama ülkemizin şartları da belli. Biz bunları doğru değerlendirmek zorundayız. Ay hedefi gibi, astronot göndermek hedefi gibi BKZS gibi büyük projelerde bunların hepsinde projelerin kendi bütçeleri olacak.

Uzay Ajansı bütçesinden karşılanma zorunluluğu yok. Bunu çok rahatlıkla biz gerekli kurumlara ilettiğimiz zaman bütçeyi ayrıca alacağız ve kullanacağız.” ifadelerini kullandı.