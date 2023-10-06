Türkiye Uzay Ajansı (TUA) Başkanı Serdar Hüseyin Yıldırım: 2026'da Ay'a ulaşacağız Türkiye Uzay Ajansı (TUA) Başkanı Serdar Hüseyin Yıldırım, 2026 yılında Ay'a ulaşmayı hedeflediklerini söyledi.

AA & Ensonhaber

Uzay keşifleri ve insanlığın sınırlarını genişletme çabaları, Ay'a yapılan görevlerle yeni bir döneme giriyor.

20. ve 21. yüzyılların en büyük bilimsel ve teknolojik hedeflerinden biri olan Ay'a insanlı iniş projesi, giderek yaklaşan tarihine doğru ilerliyor.

Uluslararası işbirliği ve bilim insanlarının ortak gayretleriyle 2030 yılına kadar tamamlanması planlanan Ay'a görevleri, insanoğlunun uzayda daha fazla varlık gösterme arzusunun bir parçası.

Türkiye de yarışın içinde

2018 yılında kurulan ve Türkiye’nin uzay alanındaki yol haritasını hazırlamak için çalışmalarını sürdüren Türkiye Uzay Ajansı (TUA), gelecek yıllarda Ay'a insansız bir uzay aracı gönderecek.

Kurulduğundan bu yana, ülkemizin uzayda söz sahibi ülkeler arasında yer alması için çalışmalarına devam eden Türkiye Uzay Ajansı, görev kapsamında Ay'a sert iniş gerçekleştirecek.

TUA Başkanı: 2026'da Ay'a ulaşacağız

Türkiye Uzay Ajansı (TUA) Başkanı Serdar Hüseyin Yıldırım, 77. Uluslararası Uzay Kongresi'nin Antalya'da düzenlenecek olmasından duyduğu memnuniyeti belirterek, çeşitli açıklamalarda bulundu.

Böylesine bir organizasyonu Türkiye'de yapmayı arzu ettiklerini söyleyen Yıldırım, aylar öncesinden başlayan süreci başarıyla geçtiklerini anlattı.

Konuyla ilgili açıklama yapan Yıldırım, şunları söyledi:

Tabii çok mutluyuz. Sabah yapılan genel kurulda bu oylamadan yüzümüzün akıyla çıktık ve Türkiye'ye, Antalya'ya bu iş verildi. 2026 yılının ekim ayında Antalya'da bu büyük organizasyonu yapacağız.

"2026'da hedefimiz Ay"