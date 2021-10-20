Türkiye Uzay Ajansı'nın 5 yıllık stratejik planı açıklandı

Türkiye Uzay Ajansı; ajansın temel ilkelerini, politikalarını ve rekabet hedeflerini içeren 2022-26 yılı statejik planını yayınladı.

Türkiye Uzay Ajansı tarafından hazırlanan ‘Milli Uzay Programı’ Tanıtım Toplantısı, bu yılın başlarında gerçekleşmiş ve Türkiye'nin uzay hedefleri açıklanmıştı.

Kurulduğundan bu yana, ülkemizin uzayda söz sahibi ülkeler arasında yer alması için çalışmalarını sürdüren Türkiye Uzay Ajansı, 2022-26 yıllarını kapsayan stratejik planını açıkladı.

Yayınlanan rapor; uzay ajansının temel ilke ve politikalarını, orta ve uzun vadeli hedeflerini ve performans kriterlerini içeriyor.

"TÜRKİYE, ÖNEMLİ BİR OYUNCU OLMA YOLUNDA İLERLİYOR"

Türkiye Uzay Ajansı Başkanı Serdar Hüseyin Yıldırım, Türkiye'nin uzay endüstrisi, haberleşme yer gözlem uyduları ve güçlü altyapısıyla önemli bir oyuncu olma yolunda ilerlediğini söyledi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, raporla ilgili olarak yaptığı açıklamada, havacılık sektörünün ekonomik faydalarının yanı sıra; dünyanın hassas takibi ve akıllı ulaşım uygulamaları gibi Türkiye için katma değer yaratacağını söyledi.

Varank, "Bu nedenle ülkemizin uzay stratejisini verimli, güvenli ve sürdürülebilir bir şekilde gerçekleştirmesi büyük önem taşımaktadır.” ifadelerini kullandı.

TÜRKİYE UZAY AJANSI'NIN 2022-26 STRATEJİK PLANI