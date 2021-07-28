Türkiye Uzay Ajansı'nın internet sitesi ödül aldı

Türkiye Uzay Ajansı'nın, Türksat tarafından tasarımı yapılan internet sitesi, Altın Örümcek Web Ödülleri'nde kamu kurumu kategorisinde birincilik elde etti.

Türkiye Uzay Ajansı tarafından hazırlanan ‘Milli Uzay Programı’ Tanıtım Toplantısı, bu yılın başlarında gerçekleşmiş ve Türkiye'nin uzay hedefleri açıklanmıştı.

Kurulduğundan bu yana, ülkemizin uzayda söz sahibi ülkeler arasında yer alması için çalışmalarını sürdüren Türkiye Uzay Ajansı, yeni bir ödül aldı.

Türksat tarafından tasarlanan Türkiye Uzay Ajansı internet sitesi (tua.gov.tr), Altın Örümcek Web Ödülleri'nde kamu kurumu kategorisinde birinci oldu.

ÖDÜL TESLİM EDİLDİ

Türksat AŞ Genel Müdürü Ertok, Türkiye Uzay Ajansı'nı ziyaret ederek Altın Örümcek Ödülü'nü Kurum Başkanı Serdar Hüseyin Yıldırım'a teslim etti.

"DESTEĞİMİZ HER ZAMAN SÜRECEK"

Ertok, Türkiye Uzay Ajansı'nın ülke için büyük öneme sahip olduğunu ve kurulmasının Türksat ailesini çok mutlu ettiğini belirterek, "Türkiye Uzay Ajansı'nın topluma bakan yüzü olan internet sitesinin yapımında görev almak bizler için önemli. Ayrıca bu sitenin ödülü alması da bizleri gururlandırdı. Türksat olarak Türkiye Uzay Ajansı'na desteğimiz her zaman sürecektir." ifadelerini kullandı.

Türkiye Uzay Ajansı Başkanı Serdar Hüseyin Yıldırım da sitenin ödülü hak ettiğini vurgulayarak, sitenin başarısında büyük emeği olan Türksat ailesine teşekkür etti.

"SİTE GELİŞMEYE DEVAM EDECEK"

Gelişmenin sonunun olmadığına işaret eden Yıldırım, siteyi dinamik bir şekilde geliştirmeye devam edeceklerini bildirdi.

Yıldırım, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda ise şu ifadelere yer verdi:

"Siteyi büyük emekle hazırlayan 90Pixel çalışanlarına, hosting hizmetini sağlayan Türksat'a ve Türkiye Uzay Ajansı bünyesindeki ekibimize teşekkür ediyorum. Kullanıcılarımızın yapıcı tenkitleriyle daha da gelişecek."

"Altın Örümcek Web Ödülleri", internet teknolojisi kullanılarak gerçekleştirilen başarılı projelerin hak ettiği yeri bulması ve bu alanda yapılacak yatırımların özendirilmesi amacıyla düzenleniyor.

Ödüller için 4 bin 677 markanın 35 bin 211 internet sitesi yarıştı ve yaklaşık 1 milyon 600 bin oy kullanıldı.