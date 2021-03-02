Türkiye, yapay zeka destekli insansız hava muharebe aracı tasarlamaya başladı

ABD basını, Ankara'nın savunma alanında yürüttüğü projeye değindi.

Son yıllarda savunma sanayiinde önemli hamleler yapan Türkiye'nin çalışmalarında Silahlı İnsansız Hava Araçları (SİHA) ön plana çıkıyor.

Sahada oyun değiştirici role sahip olan SİHA'lar, Libya ve Azerbaycan'da etkinliğini kanıtlayarak, adından söz ettirmeye devam etti.

ABD merkezli Defense News internet sitesi, Baykar Savunma'nın bu kez insansız hava muharebe aracının kavramsal tasarım aşamasına başladığını yazdı.

"TÜRKİYE'NİN İLK İNSANSIZ SAVAŞ UÇAĞI YAPILACAK"

Şirketin, Türkiye'ye ilk insansız hava muharebe aracını kazandırmayı hedeflediğine dikkat çekildi.

Baykar Savunma Genel Müdürü Haluk Bayraktar'ın, söz konusu savaş uçağının öncelikli programları olduğunu söylediği, Türkiye Cumhuriyeti'nin 100'üncü yılı olan 2023 yılına kadar kavramsal tasarım aşamasının tamamlanmasının öngörüldüğü aktarıldı.

1 TON MÜHİMMAT TAŞIYACAK, HIZI SAATE 980 KİLOMETRE OLACAK

Savaş uçağının özelliklerine değinilen haberde, uçağın 12 bin kilometre operasyonel yükseklikte hareket edeceği, yapay zeka destekli aracın havada 5 saat görev yapabileceği ve bir uydu iletişim veri ağına bağlanacağı bilgisi paylaşıldı.

Saatte 980 kilometre seyir hızına ulaşması amaçlanan uçağın maksimum 1 ton mühimmat taşımasının beklendiği kaydedilerek, şöyle denildi:

"Yakın hava desteği, stratejik saldırı, düşman hava savunma sistemi saldırısı ve füze saldırısı görevlerinde kullanılacak."





"PROJE, F-35 BELİRSİZLİĞİNİN OLDUĞU DÖNEMDE GELDİ"

Baykar’ın insansız savaş uçağı programının, Türkiye'nin yeni nesil F-35 savaş uçağı gereksinimleri konusunda belirsizliklerle karşı karşıya olduğu bir dönemde geldiğine işaret edildi.

ABD, Rus yapımı S-400 hava savunma sistemini satın alması nedeniyle F-35 programında üretici olarak yer alan Türkiye'nin ortaklığını askıya almıştı.