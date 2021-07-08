Türkiye'de 39 bin alan adı satan firma ortadan kayboldu

Türkiye'de yaklaşık 39 bin internet sitesinin alan adının kayıtlı olduğu internet ve telekomünikasyon hizmetleri veren firmaya ulaşılamıyor.

Türkiye'de internet üzerinden yapılan dolandırıcılık vakalarına bir yenisinin daha eklendiği iddia edildi.

Türkiye'de binlerce insanın ucuz fiyatlarından dolayı alan adı (domain) kaydında kullandığı TeknoClouds isimli firmaya ulaşılamadığı söyleniyor.

Yaklaşık 39 bin internet sitesinin alan adının kayıtlı olduğu domainlere ulaşılamazken, ücreti peşin ödenen birçok alan adının da askıya alındığı görüldü.

BEDAVA ALIP UCUZA SATTI

TeknoClouds firmasının, Microsoft'un kurmuş olduğu Azure platformunda normal fiyatı 8-10 dolar olan domainleri deneme hesabı açarak ücretsiz elde ettiği ve bu alan adlarını 4 dolar gibi bir rakamdan sattığı öğrenildi.

Uygun fiyat sayesinde birçok kullanıcının ilgisini çeken firmaya yaklaşık 39 bin alan adını sistemlerinde tuttuğu öne sürüldü.

MÜŞTERİLER ŞİKAYETÇİ

Şimdiye kadar sorunsuz kullandıkları domain adreslerine birkaç gündür erişemediklerini belirten kullanıcılar, internet üzerinden şikayetlerini dile getiriyor.

Yazılım uzmanı olan ve web siteleri tasarlayan Volkan Ateş, firmanın şu anda adresinde olmadığını ve sosyal medya ile telefonlarına da ulaşım sağlanamadığını belirtti.

Ateş, “İlk başlarda şirkete ulaşmaya çalıştığımızda teknik destek olarak cevap vermeye çalışıyorlardı. Fakat artık sitelerinden destek sistemini kaldırdılar. Sitelerine koydukları telefonlara da şu anda ulaşılamıyor.

Bu firma Ticaret Bakanlığına kayıtlı bir firma olması gerekiyor satış yapabilmesi için. Kendilerinin bildirdikleri adreslerde de şu anda bulunmuyorlar. Adreslerinin taşındığını söylüyorlar.

"SOSYAL MEDYA HESAPLARI KAPANDI"

Taşındıkları adrese de polis eşliğinde gitmeye çalışan mağdurlar da oranın da kapalı olduğu gördüler. Şu anda söz konusu şirket sosyal medya hesaplarını pasif hale getirdi. Şirkete sosyal medya üzerinden de ulaşılamıyor.

Bilindiği üzere haber siteleri, e-ticaret siteleri gibi çok sayıda platform internette barınıyor. İnternette barına bu internet sitelerine erişilmemesi çoğu insanı mağdur etti.” şeklinde konuştu.