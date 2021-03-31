Türkiye'de 4.5G abone sayısı 75 milyonu geçti

Türkiye'de geçen yıl sonu itibarıyla 82 milyon 128 bin 104 mobil abonesinden 75 milyon 860 bin 370'i, 4.5G'yi kullanmayı tercih etti.

Kullanıcılara sıfır gecikmeli ve yüksek hızda internet sunmayı vadeden 5G teknolojisi için birçok ülke, şimdiden altyapı çalışmalarına başladı.

Bu teknolojinin ülkemizdeki kullanıcılara sunulması için de çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor. Ancak şu anda kullandığımız 4.5G teknolojisinin de abone sayısı her geçen gün artıyor.

4.5G'YE GEÇİŞ HIZLA DEVAM EDİYOR

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu Pazar Verileri Raporu'ndan derlenen bilgilere göre, Temmuz 2009'da sunulmaya başlanan 3G hizmeti 2016 Mart sonu itibarıyla 65 milyon 949 bin 652 aboneye ulaştı, ancak 1 Nisan 2016'da 4,5G'nin hayata geçmesiyle 3G aboneliğinden 4,5G aboneliğine hızlı bir geçiş süreci yaşandı.

4.5G ABONE SAYISI 76 MİLYONA YAKLAŞTI

Geçen yılın sonunda 3G abone sayısı 4 milyon 330 bin 89'a gerilerken, 4,5G abone sayısı 75 milyon 860 bin 370 olarak kayıtlara geçti.

1 Nisan 2016'da başlayan 4,5G hizmeti için 2020 yılında "aktif 4,5G abone sayısı" cihazı ve SIM kartı 4,5G hizmetine uygun olan abone sayısı 53 milyon 786 bin 445 iken, 4,5G uyumlu cihaz sayısı 58 milyon 341 bin 946 olarak belirlendi.

3G ve 4,5G hizmetiyle mobil bilgisayardan ve cepten internet hizmeti alan mobil genişbant abone sayısı 65 milyon 629 bin 737, sadece 4,5G hizmetiyle mobil bilgisayardan ve cepten internet hizmetinden faydalanan abone sayısı da 42 milyon 613 bin 215 oldu.

Geçen yılın 4'üncü çeyreğinde toplam mobil internet kullanım miktarı ise 1 milyon 911 bin 720 terabayt, 4,5G kullanıcılarının toplam mobil internet kullanım miktarı da 1 milyon 824 bin 46 terabayt olarak tespit edildi.