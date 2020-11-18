Türkiye'de akıllı telefon kullananların sayısı 45 milyon oldu

Türkiye'de akıllı telefon kullananların sayısı 45 milyon oldu

Dünya üzerinde çeşitli ülkelerin akıllı telefon kullanıcı sayıları belli oldu. 2019 raporuna göre, Türkiye’de 45 milyon kişi akıllı telefon kullanıyor.

Son yıllarda hayatımızın vazgeçilmezi haline gelen akıllı telefonlar, özellikle koronavirüs döneminde daha da popüler hale geldi.

Dünya üzerinde çeşitli ülkelerin akıllı telefon kullanıcı sayıları belli oldu. 2019 raporuna göre, Türkiye’de 45 milyon kişinin akıllı telefon kullandığı ortaya çıktı.

ZİRVEDE ÇİN VAR

Akıllı telefon kullanım sırasında 851 milyon ile ilk sıraya yerleşen ülke ise Çin olarak kaydedildi.





Çin bu rakamla açık ara önde olurken, onu 346 milyon ile Hindistan, 260 milyon ile de ABD takip etti.

İtalya, İspanya ve Filipinler gibi ülkelerindeki akıllı telefon kullanımının Türkiye’den az olduğu görüldü.

Araştırma kapsamında ilk on içerisinde yer alan bazı ülkeler ise Brezilya (97 milyon), Rusya (95 milyon), Endonezya (84 milyon), Japonya (73 milyon), Almanya (66milyon), Meksika (65 milyon), Birleşik Krallık(55 milyon) olarak açıklandı.