Türkiye'de akıllı telefon kullanıcı sayısı 55 milyonu aştı

2021 yılı verilerine göre Türkiye’deki akıllı telefon kullanıcı sayısı 55 milyon 140 bine ulaştı.

Dünya üzerindeki belirli ülkelerin akıllı telefon kullanıcı sayıları belli oldu. 2021 yılı verilerine göre Türkiye’deki akıllı telefon kullanıcı sayısı 55 milyon 140 bin olarak kayıtlara geçti.

İHA'nın haberine göre, en çok akıllı telefon kullanıcısına sahip ülke ise tahmin edebileceğiniz gibi Çin oldu. Çin'de akıllı telefon kullanıcı sayısı 953 milyonu aştı.

492 milyon kullanıcı ile Hindistan ikinci, 273 milyon kullanıcı ile de ABD üçüncü sırada kendine yer buldu.

Araştırma kapsamına girerek listede yer alan diğer ülkeler ise; Endonezya (170 milyon), Brezilya (118 milyon), Rusya (102 milyon), Japonya (83 milyon), Meksika (74 milyon), Vietnam (66 milyon), Almanya (66 milyon), Bangladeş (61 milyon), İran (57 milyon), Türkiye (55 milyon), Birleşik Krallık (54 milyon) olarak kayıtlara geçti.

Akıllı telefon satışları artmaya devam ediyor

Akıllı telefon satışları 2021 yılında, 1 milyar 433 milyon seviyesinde yer alırken satışlarda 2009’dan 2015’e kadar üç katından fazla artış yaşandı. Rekor satışın yaşandığı yıl ise 1 milyar 556 milyon ile 2018 yılında yaşandı.



