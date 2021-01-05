Türkiye'de bilgisayar teknolojileri satışları yüzde 107 arttı

Ocak-Eylül 2020 döneminde evden çalışma ve uzaktan eğitimin de etkisiyle bilgisayar teknolojilerinin satışları yüzde 107,2 oranında artış gösterdi.

Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs pandemisi nedeniyle milyonlarca insan evlerine kapandı. Evden çalışma sisteminin ve uzaktan eğitimlerin uygulandığı bu dönemde, bilgisayar ve tabletlere olan talep her geçen gün arttı.

Ocak-Eylül 2019 döneminde bilgi teknolojileri sektörünün 2 ana ürün grubu olan dizüstü ve masaüstü bilgisayarların cirosu 45 milyar dolar iken, 2020'nin aynı döneminde 51 milyar doları buldu.

Dünya genelinde bilgi teknolojileri pazarı, 2020'nin üçüncü çeyreğinde, 2019 yılının aynı dönemine kıyasla yüzde 19,4'lük büyüme göstererek, toplam teknoloji pazarındaki payını yüzde 14,6'ya yükseltti.

BİLGİSAYAR TEKNOLOJİLERİNDEKİ SATIŞLAR YÜZDE 107,2 ARTTI

Türkiye'de koronavirüs tedbirleri kapsamında uzaktan çalışma, dijital ortamda uzaktan eğitim gibi uygulamaların devreye girmesiyle tüketici teknolojileri pazarı büyüdü.

Ocak-Eylül 2020 döneminde bu pazardaki büyümeye en büyük katkıyı, satışların bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 107,2 arttığı bilgisayar teknolojileri ile yüzde 36,7'lik artış gösteren ofis malzemeleri ürün grupları yaptı.





Ocak-Eylül 2019 döneminde dizüstü ve masaüstü bilgisayarların perakende satışları 524 bin adet iken, koronavirüs salgınının da etkili olduğu 2020'nin aynı döneminde yüzde 81,7'lik artışla 952 bine yükseldi.

Salgın nedeniyle birçok şirketin evden çalışma modeline geçmesi, dizüstü bilgisayarlara olan talebi de artırdı. Bu talep üçüncü çeyrekte dünyada 20 milyon adede, Türkiye'de ise 420 bin adede ulaştı.

Ocak-Eylül 2019 dönemini 305 milyon dolar ciroyla kapatan dizüstü bilgisayar pazarı, Ocak-Eylül 2020 döneminde yüzde 92,1 büyüyerek 586 milyon dolarlık ciroya ulaştı.



