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    Türkiye'de casus yazılımlardan etkilenenlerin sayısı artıyor

    Kaspersky verilerine göre, Türkiye'de Truva Atı Casuslarından etkilenen kullanıcı sayısı 2022'nin ikinci çeyreğinde ilk çeyreğe göre yüzde 5 artış gösterdi.
    • 01.09.2022 - 10:50
    • Güncelleme : 01.09.2022 - 11:00
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    Türkiye'de casus yazılımlardan etkilenenlerin sayısı artıyor

    Koronavirüs pandemisi nedeniyle artan internet kullanımı, siber korsanları da harekete geçirdi. Özellikle geçtiğimiz yıl yapılan siber saldırıların sayısı rekor seviyede arttı.

    Bilgisayar korsanları, tahmin edebileceğiniz gibi bu zararlı yazılımları yaymak için en çok kullanıcısı olan servisleri tercih ediyor.

    Casus yazılımlar, bir kullanıcının eylemlerini (klavye ile girilen verileri izlemek, ekran görüntüleri almak, çalışan uygulamaların bir listesini almak vb.) gözetlemek için kullanılan bir tür kötü amaçlı yazılım olarak biliniyor.

    Etkilenen kullanıcılar artıyor

    Kaspersky Security Network'ün Türkiye'deki kurumsal kullanıcılara yönelik verilerine göre, 2022'nin ikinci çeyreğinde, Truva Atı Casuslarından (kurbanın kimlik bilgilerini toplayabilen casus yazılımlar) etkilenen kullanıcı sayısı bir önceki çeyreğe göre artış gösterdi.

    casus kamera

    AA'da yer alan habere göre, toplanan bilgiler casus yazılımı kontrol eden kötü niyetli kullanıcıya e-posta, web iletisi ve diğer yöntemlerle gönderiliyor.

    Casus yazılımlar, masaüstü veya dizüstü bilgisayarlar, sunucular ve mobil cihazlar gibi herhangi bir cihaza yüklenebilir ve fark edilmeden çalışması için normal uygulamalara benzer şekilde maskelenebiliyor.

    Casus yazılımlar; banka kartı, kimlik bilgileri, parolalar ve diğer değerli verileri toplamak amacıyla kullanılıyor.


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