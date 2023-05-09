Türkiye'de de satılacak POCO F5 ve F5 Pro tanıtıldı POCO'nun yeni akıllı telefonları F5 ile F5 Pro duyuruldu. Telefonun özelliklerine ve muhtemel Avrupa fiyatlarına yakından bakıyoruz.

ensonhaber.com Çinli akıllı telefon üreticisi Xiaomi'nin alt markası olarak hizmet veren ve genellikle fiyat/performans modellerine odaklanan POCO, özellikle X3 ve X3 Pro modelleriyle ülkemizde oldukça iyi satış rakamları elde etmişti. POCO serisini geliştirmeye devam eden Çinli şirket, şimdi de POCO F5 serisini görücüye çıkardı. Gelin telefonların özelliklerine kısaca göz atalım. POCO F5 Pro özellikleri Ekran: 6.67 inç AMOLED, WQHD+, 120 Hz İşlemci: Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1 RAM: 8-12 GB Depolama: 256-512 GB Batarya: 5.160 mAh (66W kablolu, 30W kablosuz şarj) İşletim Sistemi: MIUI 14 (Android 13) Ön Kamera: 16 MP (f/2.45) Arka Kamera: 64 MP (f/1.79) + 8 MP (f/2.2) + 2 MP (f/2.4) POCO F5 Pro özellikleri Ekran: 6.67 inç AMOLED, FHD+, 120 Hz İşlemci Qualcomm Snapdragon 7+ Gen 2 RAM: 8-12 GB Depolama: 256 GB Batarya: 5.000 mAh (67W hızlı şarj) İşletim Sistemi: MIUI 14 (Android 13) Ön Kamera: 16 MP (f/2.45) Arka Kamera: 64 MP + 8 MP + 2 MP Fiyatlar Henüz resmi olmayan fiyatlar şu şekilde: Poco F5 (8 GB RAM ve 256 GB depolama): 429 euro Poco F5 (12 GB RAM ve 256 GB depolama): 479 euro Poco F5 Pro (8 GB RAM ve 256 GB depolama): 579 euro Poco F5 Pro (12 GB RAM ve 256 GB depolama): 629 euro