Türkiye'de en çok oynanan 10 mobil oyun

Türkiye'de en çok oynanan 10 mobil oyun

We Are Social, Türkiye'de son bir yılda en çok oynanan 10 mobil oyunu açıkladı.

Koronavirüs nedeniyle milyonlarca insanın evlerine kapanması, bilgisayar ve telefon kullanımını oldukça artırdı. Özellikle salgın döneminde video oyunlarına yönelenlerin sayısında ciddi artışlar yaşandı.

IDC tarafından yayınlanan yeni verilere göre, oyun sektörünün dünya geneli toplam geliri 2020'de yaklaşık 180 milyar dolara ulaştı. Koronavirüs sayesinde, oyun sektörü geçtiğimiz yıl yüzde 20'lik rekor bir büyüme kaydetti.

Oyun sektörünün dünya çapındaki hasılatına baktığımızda; bilgisayar oyunlarının payı yüzde 24, konsol oyunlarının payı yüzde 23, mobil oyunların payı ise tam yüzde 51 oldu.

TÜRKİYE'DE EN ÇOK OYNANAN MOBİL OYUNLAR

We Are Social verilerine göre, son bir yılda Türkiye'de en çok oynanan mobil oyunlar belli oldu. Dünya genelinde milyonlarca oyuncuya sahip PUBG Mobile, Türkiye'de de zirvede.

Listenin ikinci ve üçüncü sıralarında ise sırasıyla Brawl Stars ve Candy Crush Saga yer alıyor.

Aylık aktif kullanıcı sayısına göre Türkiye'de en çok oynanan 10 mobil oyun şu şekilde: