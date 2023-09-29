Türkiye'de genişbant internet abone sayısı 93 milyonu aştı Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, yılın ilk yarısı itibarıyla genişbant internet abone sayısının 93,1 milyona ulaştığını açıkladı.

ensonhaber.com

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Türkiye'deki internet kullanıcıları hakkında çeşitli bilgiler paylaştı.

Uraloğlu, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'nun (BTK) bu yılın ikinci çeyreğine ilişkin "Türkiye Elektronik Haberleşme Sektörü 3 Aylık Pazar Verileri Raporu"nu değerlendirdi.

Mobil abonelerin 84 milyonunun 2016'da hizmete başlayan 4,5G aboneliğini tercih ettiğini ve 4,5G hizmetinin toplam abonelerin yüzde 91,8'ini oluşturduğunu söyleyen Uraloğlu, şu bilgileri paylaştı:

2023 yılının ilk yarısı itibarıyla taşınan toplam mobil numara sayısı yaklaşık 172 milyon oldu. Bununla birlikte yılın ikinci çeyreğinde, bir önceki üç aylık döneme göre yüzde 9,2 artışla 2 milyon 465 bin 812 numara taşıma işlemi gerçekleşti.



Sabit hatlarda numara taşınabilirliği uygulamasının başladığı 10 Eylül 2009'dan 30 Haziran 2023'e kadar toplam 2 milyon 538 bin 670 numara taşıma işlemi yapıldı.

İnternet abone sayısında son rakamlar

Genişbant internet abonelerinin kullanımlarına ilişkin değerlendirmede bulunan Uraloğlu, sözlerine şöyle devam etti: