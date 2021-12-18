Türkiye'de satılan iPhone fiyatlarına büyük zam geldi: İşte yeni iPhone fiyat listesi

Geçtiğimiz günlerde Türkiye'deki bütün ürünlerine zam yapan Apple, dolar kurunun daha da yükselmesiyle fiyatları yine artırdı. İşte güncel iPhone fiyatları...

Apple'ın resmi sitesinde, iPhone modelleri başta olmak üzere pek çok ürünün satışı geçtiğimiz günlerde durdurulmuştu.

Daha sonra Apple, güncellenmiş fiyatlarla mağazasını yeniden açmış ve iPhone'lar dahil olmak üzere birçok ürünün fiyatına yüzde 20 ila 30 arasında zam gelmişti.

YENİ BİR ZAM DAHA GELDİ: iPHONE FİYATLARI UÇTU

Apple Türkiye, hızla yükselen dolar kurunun etkisiyle ürünlerine yine zam yaptı. Geçtiğimiz günlerde yapılan zamlardan sonra fiyatı 17 bin 999 TL'den 22 bin 999 TL'ye çıkan iPhone 13 Pro Max 128GB, yeni zamla birlikte 31 bin 999 TL'den satılıyor.

Öte yandan, iPhone 13 Pro Max 1TB sürümünün satış fiyatı 41 bin 999 TL olarak açıklandı.

ZAMLI iPHONE FİYATLARI

Dolar kurunun sert yükselmesiyle birlikte, güncellenmiş iPhone fiyatları şu şekilde oldu:

iPhone SE 2 64 GB

Eski fiyat: 7 bin 499 TL

Yeni fiyat: 10 bin 499 TL

iPhone 11 64 GB

Eski fiyat: 10 bin 999 TL

Yeni fiyat: 13 bin 999 TL

iPhone 11 128 GB

Eski fiyat: 11 bin 559 TL

Yeni fiyat: 14 bin 999 TL

iPhone 12 mini 64 GB

Eski fiyat: 12 bin 999 TL

Yeni fiyat: 17 bin 999 TL

iPhone 12 64 GB

Eski fiyat: 13 bin 999 TL

Yeni fiyat: 19 bin 499 TL

iPhone 13 mini 128 GB

Eski fiyat: 13 bin 999 TL

Yeni fiyat: 19 bin 999 TL

iPhone 13 128 GB

Eski fiyat: 14 bin 999 TL

Yeni fiyat: 21 bin 499 TL

iPhone 13 Pro 128 GB

Eski fiyat: 19 bin 999 TL

Yeni fiyat: 28 bin 999 TL

iPhone 13 Pro Max 128 GB

Eski fiyat: 22 bin 999 TL

Yeni fiyat: 31 bin 999 TL

ZAMLI MAC FİYATLARI

Bilgisayar fiyatları ise korkunç seviyelere ulaşmış durumda. Bundan 1 yıl öncesine kadar öğrenci indirimi ile 9 bin TL seviyelerinde satın alınabilen 13 inç Macbook Air’ın fiyatı şu anda 19 bin 999 TL oldu.

MacBook Air M1 256 GB

Eski fiyat: 13 bin 499 TL

Yeni fiyat: 19 bin 999 TL

MacBook Pro 13 inç 256 GB

Eski fiyat: 17 bin 499 TL

Yeni fiyat: 25 bin 999 TL

Macbook Pro 2021 14 inç 512 GB

Eski fiyat: 28 bin 999 TL

Yeni fiyat: 39 bin 999 TL

Macbook Pro 2021 16 inç 512 GB, 16 çekirdek

Eski fiyat: 35 bin 499 TL

Yeni fiyat: 49 bin 999 TL

ZAMLI iPAD FİYATLARI

iPad Mini 64 GB

Eski fiyat: 7 bin 199 TL

Yeni fiyat: 10 bin 499 TL

iPad Pro 11 inç

Eski fiyat: 10 bin 799 TL

Yeni fiyat: 16 bin 499 TL

ZAMLI iMAC FİYATLARI

24 inç iMac (256 GB, 8 çekirdekli CPU, 7 çekirdekli GPU)

Eski fiyat: 17 bin 999 TL

Yeni fiyat: 25 bin 999 TL

24 inç iMac (256 GB, 8 çekirdekli CPU, 8 çekirdekli GPU)

Eski fiyat: 20 bin 999 TL

Yeni fiyat: 29 bin 999 TL

24 inç iMac (512 GB, 8 çekirdekli CPU, 8 çekirdekli GPU)

Eski fiyat: 23 bin 999 TL

Yeni fiyat: 33 bin 999 TL

3.1 GHz 6 çekirdekli 10. nesil Intel Core i5 işlemci iMac (256 GB)

Eski fiyat: 23 bin 999 TL

Yeni fiyat: 34 bin 999 TL

3.3 GHz 6 çekirdekli 10. nesil Intel Core i5 işlemci iMac (512 GB)

Eski fiyat: 26 bin 599 TL

Yeni fiyat: 38 bin 999 TL

3.8 GHz 8 çekirdekli 10. nesil Intel Core i7 işlemci iMac (512 GB)

Eski fiyat: 30 bin 499 TL

Yeni fiyat: 44 bin 499 TL

ZAMLI APPLE WATCH VE DİĞER ÜRÜNLERİN FİYATLARI