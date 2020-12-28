Türkiye'de telefon üreteceğini duyuran Oppo ile ilgili bilmeniz gereken her şey

Türkiye'de telefon üreteceğini duyuran Oppo ile ilgili bilmeniz gereken her şey

Türkiye'de yatırım yapacağını duyuran Çinli akıllı telefon üreticisi Oppo, küresel akıllı telefon pazarında Apple'ın ardından 5'inci sırada yer alıyor. İşte Oppo hakkında tüm bilgiler.

Geçtiğimiz günlerde sizlerle paylaştığımız haberimizde, Çinli akıllı telefon üreticisi Oppo'nun ülkemize yatırım yapma kararı aldığından ve akıllı telefon üreteceğinden bahsetmiştik.

Türkiye'ye kısa süre önce gelen Çinli şirket Oppo, ülkemize yapacağı yatırımı resmen doğruladı.

Çinli akıllı telefon üreticisi Oppo, resmi olarak geçen yıl Türkiye pazarına giriş yapmıştı. Oppo Türkiye Genel Müdürü Zhou, ocak ayında yaptığı açıklamada, Avrupa pazarında en çok satışı Türkiye'de yaptıklarını ve bölgede Türkiye'ye ayrı bir önem verdiklerini belirtmişti.

50 MİLYON DOLARLIK YATIRIM

Bloomberg HT'ye bilgi veren üç kaynağa göre, İstanbul ve Kocaeli bölgesinde kurulacak tesisle üretimin tamamen Türkiye'de gerçekleşeceği ve 50 milyon dolarlık yatırım yapılacağı belirtildi.

Gelin şimdi hep birlikte, ülkemizde akıllı telefon üretmeye başlayacak Oppo'yu daha yakından tanıyalım.

2004 YILINDA FAALİYETE BAŞLADI

Çin merkezli olarak 2004 yılında faaliyete başlayan Oppo, ilk cep telefonunu 2008'de piyasaya sürdü. 2016 yılında küresel pazar payı açısından dünyada ilk 5 üretici arasına giren şirket, 40'tan fazla ülkede faaliyet gösteriyor. En büyük üretim merkezi Çin'de bulunan Oppo'nun 40 binden fazla çalışanı bulunuyor.

Araştırma kuruluşu Gartner'in verilerine göre Oppo, 2020 yılının 3. çeyreğinde dünyada toplam 366,6 milyon akıllı telefon satışı gerçekleştirildi. Samsung yüzde 22'lik pazar payıyla ilk sırada yer alırken, onu Huawei (yüzde 14,1), Xiaomi (yüzde 12,1) ve Apple (yüzde 11,1) takip etti.

EN ÇOK TELEFON SATAN BEŞİNCİ MARKA

Yüzde 8,2'lik pazar payı ile Oppo, Apple'ın ardından 29,8 milyon satış rakamı ile dünyanın en çok akıllı telefon satışı gerçekleştiren 5'inci şirketi oldu.

Oppo, Çin'den sonraki en büyük üretimini Güney Asya, Orta Doğu ve Afrika pazarının ürün ihtiyacını karşılamak için Hindistan'daki merkezinde gerçekleştiriyor.

Hindistan'ın ekonomi gazetesi The Economic Times'ın haberine göre, Hindistan'daki merkezinde ayda 4 milyon akıllı telefon üreten Oppo, üretim kapasitesini 2020 sonu itibarıyla iki katına çıkararak ülkeyi ihracat merkezi olarak konumlandırıyor.

Şirket, Türkiye pazarına ise resmi olarak geçen yılın başında giriş yapmıştı. Oppo Türkiye Genel Müdürü Weijian Zhou, geçen yıl yaptığı basın açıklamasında, "2019'un başında kullanıcılarla buluşmaya başladık ve kısa sürede güzel tepkiler aldık. 2020'de daha iyi ürünler getirerek, iş ortaklarımız ile daha iyi ilişkiler kurarak istediğimiz sonuçlara ulaşacağız." demişti.

Kısa sürede Türkiye pazarında en çok tercih edilen markalar arasına giren Oppo, Türkiye'deki büyümesiyle eş zamanlı olarak Türkiye'ye yatırım yapma kararı aldı.

Oppo yetkililerinin açıklamalarına göre, Avrupa bölgesinde en çok satışı Türkiye'de gerçekleştiren şirket, Türkiye'ye ayrı bir önem veriyor. Yapılacak yatırımla, Türkiye'nin şirketin Avrupa bölgesindeki üretim üssü olması bekleniyor.





OPPO VE 5G

2015 yılında ilk 5G ekibini kuran Oppo, 5G teknolojisiyle ilgili de ciddi yatırımlar gerçekleştiriyor. Birleşik Krallık'taki ilk 5G bağımsız ağlarını kuran şirket, Avrupa'nın ilk 5G SA ağ dilimleme hizmetlerini sağladı.

Şirket, dünya çapında 5G'nin büyük ölçekli ticarileştirilmesini sağlamak için 50'den fazla küresel operatörle çalışıyor.

5G çalışmaları kapsamında şirket son olarak, 5G bağlantılı ekosistemler için temel ürün teknolojilerini daha da geliştirmek amacıyla Hindistan'da 5G inovasyon laboratuvarı kurdu.

Kurulan laboratuvar, dünyada 5G teknolojilerini geliştirme konusundaki çalışmaları üstlenecek. Ayrıca Oppo, Hindistan'da kamera, güç-pil ve performans alanlarında Ar-Ge'ye tahsis edilmiş üç inovasyon laboratuvarı daha açmayı planlıyor.

Küresel çapta çalışmalarını sürdüren marka ayrıca, Android Q Beta programında Google ile ortaklık yapan ilk akıllı telefon markalarından biri olarak öne çıkıyor.

Şirket, Google'ın kamera uygulaması geliştirmek için devreye aldığı yeni Android Jetpack destek kütüphanesi CameraX platformunu da destekliyor.

Oppo, akıllı telefonun yanı sıra; akıllı saat, akıllı kulaklık gibi çeşitli ürün gruplarında da üretim gerçekleştiriyor.