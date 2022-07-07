Türkiye’de üretilen ilk POCO akıllı telefon: POCO C40

Xiaomi ilk kez Türkiye'de POCO model telefon üreterek tüm Avrupa'ya ihraç etmeye hazırlanıyor. İşte POCO C40'ın satış fiyatı...

Çinli akıllı telefon üreticisi Xiaomi'nin alt markası olarak hizmet veren ve genellikle fiyat/performans modellerine odaklanan POCO, özellikle X3 ve X3 Pro modelleriyle ülkemizde oldukça iyi satış rakamları elde etmişti.

POCO serisini geliştirmeye devam eden Çinli şirket, şimdi de POCO serisini ülkemizde üretmeye başladı.

Xiaomi, geçtiğimiz günlerde Çin'de satışa çıkardığı POCO C40 modelinin yakında Türkiye’de resmi olarak satışa çıkarılacağını duyurdu. POCO C40, Türkiye'de üretilerek tüm Avrupa'ya ihraç edilecek.

POCO C40 özellikleri

6,7 inç HD+ 60 Hz IPS LCD ekrana sahip POCO C40, gücünü JLQ JR510 adı verilen bir işlemciden alıyor. Bu işlemci, ilk defa bir akıllı telefonda kullanılacak.

18W hızlı şarj destekli 6000 mAh batarya kapasitesi ile gelen telefonun kutusundan 10W şarj adaptörü çıkacak.

3GB/4GB RAM ve 32GB/64GB depolama kapasitesi ile kutusundan çıkacak POCO C40'ın arka tarafında 13 MP + 2 MP, ön tarafında ise 5MP'lik tek bir kamera yer alıyor.

POCO C40 Türkiye fiyatı

Yerli üretim POCO C40'ın 3GB+32GB varyasyonu 4 bin 199 TL’den, 4GB+64GB versiyonu ise 4 bin 499 TL’den satışa sunuldu.