Türkiye'de üretilen Oppo Reno 5 Lite satışa çıkıyor: İşte özellikler

Oppo'nun İstanbul'daki telefon fabrikasında ürettiği Oppo Reno 5 Lite modelinin satıcılara gönderimi başlatı. İşte Oppo Reno 5 Lite dikkat çeken özellikleri...

Çinli akıllı telefon üreticisi Oppo, 50 milyon dolarlık yatırımla Tuzla'da fabrika kurmuş ve geçtiğimiz haftalarda akıllı telefon üretimine başlamıştı.

Mart ayı sonunda tanıtılan ve aynı hafta ülkemizde satışa sunulan Oppo Reno 5 Lite modeli ise artık Tuzla'daki fabrikada üretiliyor.

Yerli üretim Oppo Reno 5 Lite modelleri bugün itibarıyla satıcılara gönderilmeye başlandı. Yerli üretim Reno 5 Lite modellerinin raflara gelmesiyle, şu anda 3 bin 500 TL civarındaki fiyatın biraz daha düşmesi bekleniyor.

Gelin hep birlikte, Türkiye'de üretilen Oppo Reno 5 Lite modelinin özelliklerine daha yakından bakalım.

OPPO RENO 5 LITE ÖZELLİKLERİ

6.4 inç büyüklüğünde ve 2400 x 1080 çözünürlüğünde FullHD+ AMOLED ekranla karşımıza çıkan Oppo Reno 5 Lite, gücünü MediaTek'in Helio P95 işlemcisinden alıyor. 8GB RAM kapasitesi sunan telefon, 128GB depolama alanıyla geliyor.

Telefonun arka kısmına baktığımızda, kare şeklinde dizilen 4 kamerayla karşılaşıyoruz. Arka taraftaki 48 MP ana kamera ve 8 MP geniş açılı kameraya 2 MP makro ve derinlik kamerası eşlik ediyor. Telefonun ön kısmında ise sol üst köşedeki ekran deliğine yerleştirilmiş 32 MP'lik tek bir kamera var.

30W VOOC 4.0 hızlı şarj destekli 4310 mAh batarya kapasitesine sahip Oppo Reno 5 Lite, Android 11 işletim sistemiyle kutusundan çıkıyor.