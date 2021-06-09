Türkiye'de üretilen Redmi 9T satışa çıktı: İşte fiyatı

Xiaomi'nin birkaç ay önce duyurduğu ve Türkiye'de ürettiği Redmi 9T modeli satışa sunuldu. İşte yerli üretim Redmi 9T fiyatı ve özellikleri...

Geçtiğimiz aylarda Türkiye'de akıllı telefon üretimine başlayan Çinli teknoloji devi Xiaomi, yerli üretim Redmi 9T'yi satışa çıkardı. Birkaç ay önce tanıtımı yapılan telefon, giriş segmentinde konumlanıyor.

6,53 inç Full HD+ IPS LCD ekran paneliyle karşımıza çıkan Redmi 9T, gücünü Qualcomm Snapdragon 662 işlemcisinden alıyor.

4 GB/6 GB RAM seçenekleri bulunan telefon, 64 GB / 128 GB depolama seçenekleriyle kullanıcılarla buluşuyor.

DÖRTLÜ ARKA KAMERA

Giriş seviyesi bir model olmasına rağmen, kameralar konusunda eli bol davranan Xiaomi, telefonun arka kısmına 48 MP + 8 MP + 2 MP + 2 MP olmak üzere dörtlü lens yerleştirmiş.

Redmi 9T'nin ön kısmında ise damla çentiğine yerleştirilmiş 8MP'lik tek bir kamera var.

Aslına bakacak olursak, Redmi 9T'nin öne çıkan en iyi özelliğinin bataryası olduğunu söyleyebiliriz.

Telefonda bulunan 6000 mAh kapasiteli batarya, 18W hızlı şarj desteği ile kullanıcıları yarı yolda bırakmıyor.

Son olarak, Android 10 tabanlı MIUI 12 arayüzü ile satışa çıkan Redmi 9T, yan panele yerleştirilmiş parmak izi okuyucusuna da sahip.

REDMI 9T TÜRKİYE FİYATI

Xiaomi, Redmi 9T'nin küresel fiyatını 159 - 199 euro aralığında açıklamıştı. Yerli üretim modellerin Türkiye fiyatı ise şu şekilde: