Türkiye'de üretim yaparak kullanıcılara uygun fiyatlı telefonlar sunan vivo'nun, Y serisindeki Y35, Y22s ve Y16 modellerini yakından inceledik.

Uygun fiyatlı akıllı telefon modelleri ile kullanıcıların beğenisini kazanmayı başaran ve ülkemizde de üretim yapan vivo, yeni modellerle karşımıza çıkmaya devam ediyor.

Sektör lideri teknolojileri ve güçlü özellikleri ile vivo Y serisi, beklentilerin ötesinde şık tasarımı ve güçlü performansı ile dikkatleri üzerine çekmeyi başarıyor.

Gelin şimdi hep birlikte, Y serindeki vivo Y35, Y22s ve Y16 modellerine yakından bakalım.

vivo Y35 özellikleri

Büyük beğeni toplayan göz alıcı şık tasarıma sahip V serisinin tasarım karakteri ve dikkat çekici özellikleri Y35 modelinde de korunuyor.

Birçok markanın zayıf kutu içeriklerine kıyaslandığında, Y35 zengin kutu içeriği ile dikkatleri üzerine çekiyor. vivo Y35'in kutusundan şarj adaptörü, telefon kılıfı, ekran koruma kılıfı ve kulaklık gibi birçok aksesuar çıkıyor.

Türkiye'de üretim yapan vivo'dan yeni telefonlar: Y35, Y22s ve Y16 incelemesi ViDEO

90Hz yenileme hızı ve FullHD+ ekran

6,58 inç FHD+ ekrana sahip olan vivo Y35, aynı zamanda 90Hz yenileme hızıyla dikkat çekiyor.

5000mAh pile sahip olan vivo Y35, 18W hızlı şarj destekliyor. 5000 mAh dev pili ile Y35 gün boyu eğlencenin adresi oluyor.

Yüksek kapasiteli batarya sayesinde; 14.3 saat video oynatma, 7.05 saat oyun oynama mümkün hale geliyor.

Yüksek performanslı, yapay zeka destekli güç tasarrufu teknolojisi ile vivo Y35, 23.9 güne kadar açık kalabilme özelliğine de sahip.

Hızlı şarj özelliği

Y35; 70 dakika içerisinde %70 şarj seviyesine ulaşıyor. vivo Energy Guardian (VEG) özelliği, telefonun genel güç tüketimini optimize ederek pil performansını daha da iyileştiriyor.

Ekstra 8GB RAM

Sağlam performans ve yüksek güç verimliliği sunan vivo Y35, kullanıcı deneyimini optimize etmek için 8GB RAM’in yanı sıra ilave + 8GB Genişletilmiş RAM ile yenilikçi bir bellek yönetimi teknolojisine sahip.

Böylece kullanıcılar birden fazla uygulama arasında sorunsuz bir şekilde geçiş yapabiliyor ve daha iyi bir kullanıcı deneyiminin keyfini çıkarabiliyorlar.

Y35 dev depolama alanı ile birlikte geliyor. 1592 TV dizisi bölümüne eşdeğer 256GB’lık geniş depolama alanı üçlü kart yuvası tasarımı sayesinde depolama alanı 1TB’a kadar genişletilebiliyor.

Snapdragon 680 işlemci

Y35 gücünü Qualcomm’un en yeni sekiz çekirdekli Snapdragon 680 platformundan alıyor.

Bu işlemci, dört A73 çekirdekle dört A53 çekirdeği bir araya getiren ve 2,4 GHz'e varan hızlarda çalışan bir 6 nm platform.

Oyuncular bu telefonu çok sevecek

Dev bataryası, parlak ekranı, büyük depolama alanı ve gelişmiş ultra oyun modu ile Y35 oyunseverlerin vazgeçilmezi olmaya aday.

Ultra Oyun Modu’nda bulunan özel ses efektleri ve farklı özellikler sayesinde profesyoneller gibi oyun deneyimi yaşanmasını sağlıyor.

Oyunda Pencere İçinde Pencere özelliği açıkken, üç parmağınızı yukarı kaydırarak oyun oynarken bir yandan da Mesajlar, WhatsApp ve diğer uygulamalar üzerinden sohbet edebiliyorsunuz.

vivo Y35 kamera detayları

vivo Y35, kamera konusunda da iddialı özelliklerle geliyor. 50MP büyük sensörlü ana kameraya, 2MP bokeh kamera, ve 2MP makro kamera eşlik ediyor. Telefonun ön kısmında ise damla çentiğine yerleştirilen 16MP'lik tek bir kamera bizleri karşılıyor.

Daha fazla ışık toplayan 50MP büyük sensörlü kamera ve sektörde öncü görüntüleme özellikleri sayesinde telefon, gece bile canlı detaylarla dolu, profesyonel görünen yüksek çözünürlüklü görüntüler edilmesini sağlayan fotoğraf ve görüntüleme sistemine sahip

Parlak ya da loş ortamlarda 16MP HD ön kamera ile net selfieler çekilebiliyor. Özelleştirilebilen yansıma özellikleri, özel Bokeh Portre kamerası vb. özellikleri ile Y35 ile bokeh porte çekimleri segmentinde de fark yaratıyor.

Parmak izine ve çizilmelere karşı dayanıklı olan Y35 yeni renk seçenekleri ile zarif bir görünüme sahip. Telefon, Gün Doğumu Işıltısı ve Yıldızlı Mavi olmak üzere iki premium renk seçeneğiyle satışa sunuluyor.

Kalite testleriyle gücünü kanıtladı

Y35’in sahip olduğu üstün kalitesi sıkı kalite kontrol testlerinden başarıyla geçerek ispatlandı:

32.000 kez düşürme,

6.500 kez kulaklık bağlantısı,

6.000 kez USB kablo takıp çıkarma testlerinden başarıyla geçti.

Ayrıca telefon, toza karşı IP5X ve suya karşı IPX4 sertifikalarına sahip

vivo Y22s özellikleri

Y serisinin bir diğer iddialı modeli Y22s, yine kullanıcıları oldukça memnun edecek özelliklerle geliyor.

HD+ (1612x720) çözünürlüğe sahip 6,55 inç HD Renkli Ekran, süper net ve canlı görüntü kalitesi sunuyor.

90 Hz'e varan yüksek yenileme hızı ve yüksek örnekleme hızı sayesinde kusursuz görüntü ve hızlı ekran yanıtı, kullanıcıları oldukça memnun ediyor.

Yarı yolda bırakmayan güçlü işlemci

Y22s gücünü Qualcomm’un yeni sekiz çekirdekli Snapdragon 680 platformundan alıyor. Snapdragon 680 sorunsuz ve gecikme olmadan çalışmasıyla öne çıkıyor.

5000 mAh batarya ile şarj sorununa son

5000mAh (TYP) pile sahip olan vivo Y22s, 18W hızlı şarj destekliyor. 21.5 saat video oynatma, 9.4 saat oyun oynama bu dev pil ile mümkün. 2 güne kadar açık kalabilir.

Y22s, 64/128 GB'lık geniş bir depolama alanı tercihleri ile sunuluyor. Bu alana 762 adet TV dizisi bölümü depolanabiliyor.

Kamera özellikleri

vivo'nun tüm modelleri gibi Y22s de kamera konusunda oldukça iddialı. Profesyonel kamera gibi ışık toplayan büyük bir sensör kullanan 50MP ana kamera, her seferinde 50MP yüksek çözünürlüklü fotoğraf çekebiliyor.

2MP Bokeh kamera, vivo!nun geliştirilmiş bokeh algoritması sayesinde doğru sonuçlar sağlıyor. Y22s, Yaz Esintisi ve Yıldızlı Mavi olmak üzere iki premium renk seçeneği ile geliyor.

Suya dayanıklı ve sağlam

Ayrıca toza karşı IP5X ve suya karşı IPX4 sertifikalarına sahip olan telefon, aşağıdaki testleri başarıyla tamamlayarak gücünü bir kez daha gösterdi:

32.000 kez düşürme

6.500 kez kulaklık bağlantısı,

6.000 kez USB kablo takıp çıkarma

vivo Y16 özellikleri

vivo'nun bir başka modeli olan Y16, sahip olduğu özellikler sayesinde kullanıcıları yarı yolda bırakmıyor.

Y16, HD+ (1600×720) çözünürlüğe sahip 6,51 inçlik Halo FullViewTM Ekran ile hem videolar hem de oyunlar için geniş ve çarpıcı bir görüntü sunuyor.

Ekran, ortam ışığına göre otomatik olarak parlaklığı ayarlıyor ve göz yorgunluğunu önlemek için zararlı mavi ışığı filtreliyor.

MediaTek P35 sekiz çekirdekli işlemciyle ve 4 GB RAM ile güçlendirilen Y16, günlük işlerinizi ve eğlence ihtiyacınızı kolaylıkla karşılayabiliyor.

Fazladan 4GB RAM

Son Android 13 güncellemesi sonrasında Genişletilmiş RAM özelliği 4GB+1GB’dan 4GB + 4GB olarak güncellenen telefon, aynı zamanda 64GB depolama kapasitesiyle depolama konusunda sorun çıkarmıyor.

Y16'nın 5000 mAh kapasiteli pili sayesinde artık düşük pil için endişelenmeye gerek yok. Tek bir tam şarj ile 18 saate kadar internet üzerinden HD video izleyebilir (YouTube üzerinden), 7 saate kadar yoğun kaynak tüketen oyunlar oynayabilir (PUBG) veya 22 saate kadar müzik dinleyebilirsiniz.

vivo'nun Yan Parmak İzi Okuyucu tasarımı, güç düğmesiyle parmak izi okuyucuyu bir araya getirerek telefonunuzu açarken aynı zamanda ekranınızın kilidini de açmanızı sağlıyor.

vivo hakkında

Akıllı cihaz ve hizmetleri odağına alarak güçlü tasarıma sahip ürünler üreten dünyanın lider teknoloji şirketi vivo, insanlara her geçen gün daha kullanışlı bir mobil ve dijital yaşam sunmak için her zaman yaratıcılığı ve insan odaklı inovasyonu ön plana alıyor.

Çin, Güney ve Güneydoğu Asya’da yıllık yaklaşık 200 milyon akıllı telefon üretim kapasitesine sahip 7 üretim merkezine sahip olan vivo, 2021 yılında toplam 20 milyon dolarlık yatırımla Türkiye’de de üretim tesisi açtı.

Yıllık 5 milyon adet üretim kapasitesine sahip olan vivo Türkiye üretim tesisinde Y serisi cihazların üretimi gerçekleştiriliyor.

Küreselleşme yolculuğuna 2014 yılında başlayan vivo, yıllık yaklaşık 200 milyon akıllı telefon üretim kapasitesine sahip akıllı bir üretim ağı ile dünya genelinde 60’ın üzerinde ülke ve bölgede faaliyetlerini sürdürüyor.

vivo 2021 yılı itibariyle dünyanın en çok satan ilk 4 telefon markasından biri haline geldi.

vivo, 2022 FIFA Dünya Kupası’nın resmi akıllı telefonu ve akıllı telefon sektöründeki tek resmi sponsoru oldu.