Türkiye’deki kullanıcıların yüzde 68'i internet dolandırıcılarıyla karşılaştı

Kaspersky araştırmasına göre, 2020 yılında Türkiye’deki kullanıcıların yüzde 68'i, çevrimiçi dolandırıcılarla karşılaştı.

Koronavirüs nedeniyle internet kullanımının oldukça artması, siber saldırganların ekmeğine yağ sürdü. Özellikle geçtiğimiz yıl yapılan siber saldırı sayılarında rekor artışlar yaşandı.

Kaspersky'den yapılan açıklamaya göre, şirketin Toluna araştırma şirketine yaptırdığı ankete katılan Türkiye’deki kullanıcıların yüzde 68'i, sosyal ağlarda kendilerinin veya sevdiklerinin dolandırıcılardan şikayetçi olduğunu söyledi.

Ankete göre, dolandırıcıların yüzde 60'ı potansiyel kurbanlarını tanıyormuş gibi davranıyor ve onlara, sanki bir arkadaşlarından yardım istiyormuş gibi yaklaşıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Kaspersky Kıdemli Güvenlik Araştırmacısı Maher Yamout, "Sosyal medya günlük hayatımıza girmiş durumda. Dolandırıcılar da popüler platformlar üzerinden kullanıcılara doğrudan ulaşma fırsatını kaçırmıyor.

"TEMEL GÜVENLİK KURALLARINI UNUTMAYIN"

Dolandırıcılar, kişisel verilerinizi sosyal medya hesabınızda bulabilir ve sosyal mühendislik yöntemleriyle kullanabilirler. Bu durumda, temel güvenlik kurallarını aklınızdan çıkarmamalısınız.

Örneğin özel verileri gizlemek, muhatabınıza acilen para transferi yapmadan veya gönderdiği bağlantıyı açmadan önce kontrol etmek yararınıza olacaktır." ifadelerini kullandı.

YÜZDE 35'LİK KESİM GÜVENLİK ÇÖZÜMÜ KULLANIYOR

Ankete katılanların en az yüzde 35'i kendilerini çevrimiçi dolandırıcılıklara karşı korumak için özel güvenlik çözümleri (antivirüs) kullanıyor, yüzde 19'u arayan kimliği ve yüzde 22'si telefon sahtekarlığına karşı yerleşik telefon işlevleri (kara liste) uyguluyor.

ALINABİLECEK ÖNLEMLER

Bu gibi durumlara karşı, aşağıdaki güvenlik önlemlerini alarak kendinizi internet dolandırıcılarına karşı koruyabilirsiniz:

E-postalardaki ve sohbetlerdeki mesajlardaki şüpheli bağlantılara tıklamayın.

Belirli bir promosyondan haberdar olduysanız ve katılmak istiyorsanız, şirketin veya markanın sunduğu teklifin gerçekliğinden emin olmak için, resmi web sitesini veya resmi sosyal medya hesaplarını ziyaret edin.

Kimlik avı siteleri, dolandırıcılık ve istenmeyen postaların güncel veritabanlarıyla koruma sağlayan güvenilir bir güvenlik çözümü kurun.

SMS veya anlık bildirimden alınan tek seferlik kod da dahil olmak üzere gizli bilgileri asla üçüncü kişilerle paylaşmayın.

Spam gönderenlerin ve dolandırıcıların telefon numaralarını tespit eden bir çözüm kurun. İnternetteki bir teklif gerçek olamayacak kadar cazip geliyorsa, büyük olasılıkla sahtedir.

288 BİNDEN FAZLA SİBER SALDIRI

Öte yandan, WatchGuard Tehdit Laboratuvarı tarafından elde edilen verilere göre, 2021’in ilk 6 ayında Türkiye’de 288 bin 445 adet siber saldırı gerçekleşti.

Ocak ve haziran ayları arasında, Türkiye’de her gün 1611, her saat 67 ve her dakika 1 adet kötü amaçlı yazılım saldırısı yapıldı.