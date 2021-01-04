Türkiye'deki mağaralarda yapılan araştırmalarda 20 yeni tür keşfedildi

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı; Konya, Gümüşhane, Kırklareli, Zonguldak, Karabük ve Eskişehir'in de aralarında bulunduğu 15 ildeki 62 mağarada araştırmalar yaptı ve 20 yeni canlı türü buldu.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından hayata geçirilen projeyle, geçen yıl Konya, Gümüşhane, Kırklareli, Zonguldak, Karabük ve Eskişehir'in aralarında olduğu 15 ildeki 62 mağarada yapılan araştırmalar tamamlandı.

Araştırmaların tamamlandığı alanlar arasında 10 kilometre uzunluğuyla Türkiye'nin en uzun 2'inci mağara sistemi olan Zonguldak'taki Kızılema-Cumayanı mağaraları da yer alıyor.

Mağaralarda makarna ve pırasa biçimli sarkıtlar, dikitler, sütunlar, havuzlar, damla taşları, mağara incileri, mağara gülleri ve ebruları, dikitsiz sarkıtlar gibi pek çok jeolojik oluşum tespit edildi.

20 YENİ TÜR

15 ildeki 62 mağarada yapılan araştırmalar sonucunda 20 yeni omurgasız hayvan türüne rastlandı.





Mağaraları barınak olarak kullanan ve uluslararası sözleşmelerle koruma altında olan nalburunlu, farekulaklı, uzun kanatlı gibi birçok yarasa türünün yanı sıra bazı mağaralarda yediuyurlar, kaya faresi, su samuru, tilki, sansar, gelincik, vaşak gibi memeli hayvanların yaşadığı da tespit edildi.

Nesli tehdit altındaki yarasa türlerinin barındığı, su samurlarının beslenme amaçlı kullandığı bu mağaralar da acilen koruma altına alınacaklar listesine eklendi.

20 MAĞARA KORUMA ALTINA ALINDI

Bakanlık, araştırması tamamlanan bu mağaraların 20'sini "Tabiat Varlığı" olarak tescil ederek koruma altına aldı. Diğer mağaraların ise koruma altına alınma süreci devam ediyor.