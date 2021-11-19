Türkiye'deki Xbox oyun konsollarına zam geldi

Son günlerde doların hızlı yükselişinin ardından Xbox konsollarının Türkiye fiyatları da yükseldi.

ABD'li teknoloji devi Microsoft tarafından piyasaya sürülen ve PlayStation 5'in en büyük rakibi olarak gösterilen Xbox Series X, geçtiğimiz yıl kasım ayında ülkemizde satışa çıkmıştı.

Başlangıçta 8 bin 299 TL olarak açıklanan Xbox Series X fiyatı, zaman içerisinde sürekli değişiklik gösterdi.

İlave gümrük vergisi ve kur sebebiyle 9 bin 299 TL'ye kadar çıkan konsol fiyatı, birkaç ay içinde döviz kurunun düşmesi ve ilave gümrük vergisinin düşürülmesi ile birlikte 7 bin 500 TL'ye kadar gerilemişti.

YENİ BİR ZAM DAHA GELDİ

Donanımhaber'de yer alan habere göre, kurdaki artıştan önce 7 bin 500 TL'ye satılan Xbox Series X, şu anda 9 bin 500 TL'den alıcı buluyor.

3 bin 500 TL civarında satışa çıkan Xbox Series S fiyatı ise 5 bin 599 TL'ye kadar yükselmiş durumda.

Hatırlatmak gerekirse; Xbox Series X'in yurt dışı fiyatı 500 dolar, Series S'in ise 300 dolar olarak açıklanmıştı.