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- Türkiye'deki Xbox oyun konsollarına zam geldi
Türkiye'deki Xbox oyun konsollarına zam geldi
- Haber Merkezi
- 19.11.2021 - 13:41
- Güncelleme : 19.11.2021 - 14:06
ABD'li teknoloji devi Microsoft tarafından piyasaya sürülen ve PlayStation 5'in en büyük rakibi olarak gösterilen Xbox Series X, geçtiğimiz yıl kasım ayında ülkemizde satışa çıkmıştı.
Başlangıçta 8 bin 299 TL olarak açıklanan Xbox Series X fiyatı, zaman içerisinde sürekli değişiklik gösterdi.
İlave gümrük vergisi ve kur sebebiyle 9 bin 299 TL'ye kadar çıkan konsol fiyatı, birkaç ay içinde döviz kurunun düşmesi ve ilave gümrük vergisinin düşürülmesi ile birlikte 7 bin 500 TL'ye kadar gerilemişti.
YENİ BİR ZAM DAHA GELDİ
Donanımhaber'de yer alan habere göre, kurdaki artıştan önce 7 bin 500 TL'ye satılan Xbox Series X, şu anda 9 bin 500 TL'den alıcı buluyor.
3 bin 500 TL civarında satışa çıkan Xbox Series S fiyatı ise 5 bin 599 TL'ye kadar yükselmiş durumda.
Hatırlatmak gerekirse; Xbox Series X'in yurt dışı fiyatı 500 dolar, Series S'in ise 300 dolar olarak açıklanmıştı.