Türkiye'nin 5G şebekesi gelecek yıl hazır olacak

Türkiye'nin 5G radyo ve çekirdek şebekesi, 2021 yılının ortalarında testlere başlayacak.

Kullanıcılara yüksek hızlı ve sıfır gecikmeli internet vadeden 5G teknolojisi, her ne kadar şu anda bazı ülkelerde aktif olarak kullanılsa da henüz tam olarak erişime açılmış değil.

Tüm dünya ile birlikte ülkemizde de 5G çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. ULAK Haberleşme Genel Müdürü Metin Balcı, 5G'nin ülkemize ne zaman geleceğine dair açıklamalarda bulundu.

2021'İN ORTALARINA DOĞRU HAZIR

Teknolojide yaşanan gelişmelerin, ekonomik ve siber güvenlik açısından tüm dünyanın yakından takip ettiği bir yarış olduğunu vurgulayan Balcı, bu mücadelede 4,5G teknolojisinde ülke olarak önemli bir noktaya gelindiğini ve bunu her gün biraz daha ileri götürecek şekilde geliştirme sürecinin devam ettiğini bildirdi.

Balcı, 5G teknolojisinin farklı birimlerini geliştirmek için çalışmalarının da sürdüğüne işaret ederek, "5G radyo ve çekirdek şebekemizi 2021 ortasında hazır edeceğiz." dedi.

2022'DE KULLANILACAK

5G teknolojisi hazır olduktan sonra gelecek yıl test çalışmalarına başlanacağını belirten Balcı, bu teknolojinin 2022 yılında operatörler tarafından kullanılabileceğini aktardı.

Balcı, salgın döneminde iletişim alt yapısının öneminin daha iyi kavrandığına dikkati çekerek, "Evrensel Projesi kapsamında, 700'ü aşkın köy okulu öğrencisi ULAK baz istasyonları vasıtasıyla EBA'nın online eğitim sistemine ulaştı.

Eğitim ve iletişim sürekliliğini sağlamadaki katkımızı gördükçe çalışma azmimiz artıyor. Bu sorumlulukla ULAK Haberleşme olarak, ekosistemimizle 5G teknolojisini geliştirmek için çalışıyoruz.'' ifadelerini kullandı.