Türkiye'nin cepten internet kullanımı 1,8 milyon terabaytı geçti

2016 yılının ilk üç ayında 224 bin 945 terabayt olan mobil internet kullanımı, geçen yılın sonu itibarıyla 8 kat artışla 1 milyon 824 bin 46 terabayta yükseldi.

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu Pazar Verileri Raporu'ndan derlenen bilgilere göre, Temmuz 2009'da sunulmaya başlanan 3G hizmeti 2016 Mart sonu itibarıyla 65 milyon 949 bin 652 aboneye ulaştı.

Ancak 1 Nisan 2016'da 4,5G'nin hayata geçmesiyle 3G aboneliğinden 4,5G aboneliğine hızlı bir geçiş süreci yaşandı. Geçen yılın sonunda 3G abone sayısı 4 milyon 330 bin 89'a gerilerken, 4.5G abone sayısı 75 milyon 860 bin 370 olarak kayıtlara geçti. Bu hızlı geçiş, cepten internet kullanım oranlarına da yansıdı.

CEPTEN İNTERNET KULLANIMI 8 KAT ARTTI

2016 yılının ilk üç ayında 224 bin 945 terabayt olan mobil internet kullanımı, geçen yılın sonu itibarıyla 8 kat artışla 1 milyon 824 bin 46 terabayta yükseldi.

Söz konusu dönemde 56,76 milyar dakika olan ses trafiği ise geçen yılın sonunda 302,6 milyar dakikayı buldu.

Mobil Telekomünikasyon Operatörleri Derneği Kamu İlişkileri Direktörü Tolga Ertuğrul, vatandaşların 4,5G teknolojisine yoğun ilgi gösterdiğini ve çabuk adapte olduğunu ifade etti.

Yeni teknolojiyle internet üzerinden artık kesintisiz ve daha hızlı oyun oynanabildiğini ve film izlenebildiğini belirten Ertuğrul, "Bu durum 4,5G'yi vatandaşlar açısından çok cazip hale getirdi. Ayrıca 4,5G teknolojisinin gelişmesiyle yüksek kalitede ses hizmetlerinin IP paketleri üzerinden verilebilmesine imkan tanıyan 'Voice over LTE (VoLTE/LTE şebekeleri üzerinden ses hizmeti)' teknolojisi ülkemizde de kullanılmaya başlandı." dedi.