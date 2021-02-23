'Bilim Üsküdar', farklı yaş gruplarından, farklı birikime sahip bireyleri bilimle buluşturuyor.

İstanbul'un Üsküdar ilçesinde bilim ve teknolojiyi toplum için anlaşılır, ulaşılır bir hale getirme amacıyla kurulan Bilim Üsküdar, özellikle ilk ve orta öğretim düzeyinde olmak üzere tüm yaş gruplarını hedefliyor.

TÜRKİYE'NİN EN KAPSAMLI BİLİM MERKEZİ

2 yılı aşkın bir süredir çocukları ve gençleri bilimsel, akılcı, meraka, keşfetmeye dayalı, eleştirel ve deneyimsel düşünmeye teşvik eden önemli bir odak olma hedefini gerçekleştiren Bilim Üsküdar, 14 metre çap ve 4K çözünürlükle ülkenin en iyi planetaryumu ile Türkiye’nin en kapsamlı bilim merkezi.

Türkiye'nin en kapsamlı bilim merkezi: Bilim Üsküdar-Video

HİLMİ TÜRKMEN'DEN BİLİM ÜSKÜDAR PAYLAŞIMI

Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen,sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, bilim merkezi hakkında şu ifadeleri kullandı:

"14 metre çap ve 4K çözünürlükle ülkenin en iyi planetaryumu ile, Amerika’da, Silikon Vadisi’nde olsa beğenirdiniz ama Amerika’da değil, Üsküdar’da, Ünalan Mahallesi’nde. Türkiye’nin en kapsamlı Bilim Merkezi; BİLİM ÜSKÜDAR!"