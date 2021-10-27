Türkiye'nin oyun harcamaları yüzde 48 arttı

Pandemi ile birlikte, Türkiye'nin oyun oynama zamanı yüzde 69, harcamaları da yüzde 48 oranında artış gösterdi.

Koronavirüs salgını nedeniyle alınan karantina önlemleri ve evden çalışma uygulamaları, oyun oynayan kişilerin sayısını oldukça artırdı. Bu durum, aynı zamanda oyunlara yönelik harcamaların da artmasına neden oldu.

24 yaş üstü 464 kişi ile online anket yöntemi ile gerçekleştirilen Türkiye’nin dijital oyun alışkanlıkları araştırmasına göre; katılımcıların yüzde 35’i en fazla 1-2 saat oyuna zaman ayırırken, pandemi dönemi ile oyuna ayrılan zaman yüzde 69 seviyesine yükseldi.

HARCAMALARDA CİDDİ ARTIŞ

Yapılan ankete göre, pandemi dönemi ile birlikte oyunlara yapılan harcamalar da yüzde 48 artış gösterdi.

En fazla tercih edilen dijital oyun bulmaca olurken, katılımcıların amaçları her zaman bu platformlarda iyi vakit geçirmek yönünde.

Oyunun eğitim ve iş dünyasındaki yerini de sorgulayan araştırmanın katılımcılarına göre oyun temelli uygulamalar, öğrencilerin öğrenme motivasyonunu ve çalışan bağlılığını artırıyor.

Katılımcıların yüzde 80’i aktif olarak dijital oyun oynarken, yüzde 53’ü bu platformlarda tanıştıkları kişilerle de iletişim kuruyorlar.