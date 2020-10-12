Türkiye'nin uzay yolculuğuna ait tüm detaylar: İşte ülkemizin uzaydaki uyduları

Uzayda uydu sahibi 30 ülkeden biri olan Türkiye'nin aktif uydu sayısı, Türksat 5A'nın yörüngesine fırlatılmasıyla 7'ye çıkacak. İşte Türkiye'nin uzay yolculuğuna ait detaylar...

Son yıllarda uzay yarışı oldukça kızıştı ve birçok ülke kendi uzay teknolojilerini geliştirmek için çalışmalarına hız kazandırdı.

Uzayda uydu sahibi 30 ülkeden biri olan Türkiye'nin aktif uydu sayısı, askeri istihbarat uydusu Türksat 5A'nın da yörüngesine fırlatılmasıyla 7'ye ulaşacak.

Türkiye'nin, 3'ü (TÜRKSAT 3A, TÜRKSAT 4A, TÜRKSAT 4B) haberleşme, 3'ü (GÖKTÜRK-1, GÖKTÜRK-2 ve RASAT) gözlem olmak üzere aktif 6 uydusu bulunuyor.

TÜRKİYE'NİN UZAY TARİHİ

Türkiye'nin ilk iletişim uydusu denemesi olan TÜRKSAT 1A, 24 Ocak 1994'te uzaya fırlatıldı, ancak fırlatıcı rokette meydana gelen bir arıza nedeniyle 12 dakika 12 saniye sonra okyanusa düştü.

Uydu teknolojilerine yatırımlarına devam eden Türkiye, 10 Ağustos 1994'te TÜRKSAT 1B ile uzayda yerini aldı. Türkiye'nin 7'nci haberleşme uydusu TÜRKSAT 5A'nın ise uzaya fırlatılması için geri sayım başladı.





TÜRKİYE'NİN İLK YERLİ VE MİLLİ GÖZLEM UYDUSU: RASAT

RASAT yer gözlem uydusu, TÜBİTAK UZAY'ın BİLSAT'ın ardından ikinci uzaktan algılama uydusu oldu. Türkiye’de tasarlanıp üretilen ilk yer gözlem uydusu olan RASAT, 17 Ağustos 2011'de Rusya’dan fırlatıldı.

Tasarım ömrü 3 yıl olmasına rağmen 17 Ağustos 2020 itibarıyla, yörüngede 9'uncu yılını başarıyla tamamlayan RASAT uydusu, dünya etrafında 47 bin 943 tur atarak, 16,8 milyon kilometrekarelik alanı taradı ve 3 bin 202 şerit görüntüyü yer istasyonuna aktardı.

GÖKTÜRK-1

Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) hedef istihbaratına yönelik uydu görüntüsü ihtiyacını karşılayacak GÖKTÜRK-1 uydusu, 2016'da uzaya fırlatıldı.

Alçak irtifa dünya yörüngesine oturan uydu, kamu kurum ve kuruluşları için çevre ve yapılaşmanın izlenmesi, tarımsal rekolte tespiti, belediyecilik uygulamaları, sınır kontrolü ve kadastro faaliyetleri gibi birçok alanda uzaktan algılama görevleri gerçekleştirebiliyor.

İLK YÜKSEK ÇÖZÜNÜRLÜKLÜ KEŞİF UYDUMUZ: GÖKTÜRK-2

Türkiye'de özgün olarak geliştirilen ilk yüksek çözünürlüklü keşif ve gözlem uydusu GÖKTÜRK-2, 2012'de gerçekleştirilen fırlatma görevi ile başarıyla yörüngeye yerleştirildi.

Uyduyla Türk Silahlı Kuvvetleri ve özel olarak Hava Kuvvetleri Komutanlığı'nın ihtiyaç duyduğu hedef istihbaratı ile sayısal ve coğrafi veri üretimi sağlanıyor. Ayrıca diğer kamu kurum/kuruluşları ile üniversite ve araştırma kurumlarının uydu görüntüsü istekleri karşılanıyor.

TURKSAT 5A GÜN SAYIYOR

Türkiye'nin en önemli uydu işletmecisi olan Türksat AŞ tarafından, Airbus şirketine yaptırılan Türksat 5A uydusu, gökyüzünde dengeleri değiştirecek.

Son zamanların en popüler uzay şirketlerinden olan Elon Musk'ın sahibi olduğu SpaceX, Türksat 5A uydusunu 30 Kasim'da uzaya fırlatacak.

Tamamen elektrikli itki sistemine sahip olan TÜRKSAT 5A uydusunun, 31 derece doğu yörüngesindeki konumuna ulaşması için yapacağı yolculuğun yaklaşık dört ay sürmesi ve 2021'in ikinci çeyreği içinde hizmete başlaması hedefleniyor.

Uydu, manevra ömrüyle 31 derece doğu yörüngesindeki frekans ve yörünge haklarını 30 yıl boyunca güvence altına alacak.

SIRADA TÜRKSAT 5B VE 6A VAR

Uydu teknolojileri alanındaki yatırımlarını sürdüren Türkiye, TÜRKSAT 5B haberleşme uydusunu ise 2021'de hizmete almayı planlıyor.

USET'te üretilecek TÜRKSAT 6A haberleşme uydusunun da 2022'de uzaya fırlatılması hedefleniyor.

Türkiye, Türksat uydularıyla haberleşme alanında Avrupa ve Afrika’nın tamamını, Asya’nın Endonezya da dahil batı ve güney bölümünü (Rusya ve Çin hariç) kapsayacak.