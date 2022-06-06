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    Türkiye'nin yeni kamikazesi 'Kargı' ilk kez sergilendi

    Türkiye'nin yeni kamikazesi 'Kargı' ilk kez sergilendi

    Türk savunma sanayisi bünyesinde geliştirilen yeni kamikaze insansız hava aracı (İHA) Kargı, "EFES-2022 Tatbikatı" kapsamında ilk kez görücüye çıktı.
    • 06.06.2022 - 17:11
    • Güncelleme : 07.06.2022 - 03:46
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    Türk Silahlı Kuvvetleri'nin ihtiyaçları kapsamında TÜBİTAK desteği ile Lentatek tarafından başlatılan Kargı Projesi, ilk kez ortaya çıktı.

    Türk savunma sanayisi için birçok ilki barındıran Kargı Projesi, düşman entegre hava savunmasında yer alan radarları ve düşmanın satıhtan havaya silah sistemlerini baskı altına alıp, tahrip edebilme özelliğine sahip bulunuyor.

    Lentatek, tamamladığı altyapı hazırlıklarıyla Kargı’nın seri üretimi için de gün sayıyor.

    Hava aracı, yer sistemleri, seyrüsefer ve otomatik uçuş kontrol sistemi tasarımı ve üretimi ile sistem yazılımı aynı zamanda proje yürütücüsü olan Lentatek tarafından hayata geçirilen Kargı Projesi yerli ve milli çözümlerle seri üretime yaklaşıyor.

    4 kurumun iş birliğiyle geliştirildi

    Lentatek’in milli ve yerli olarak geliştirdiği hava aracı ve yer sistemleri ile ilk başarılı uçuşunu 2018'de gerçekleştiren Kargı’nın yabancı menşeili bileşenlerini yerlileştirme çalışmaları sonucunda RF arayıcı başlık ve tahrip sistemine ek olarak, uçuş motoru, fırlatma motoru (roket motoru), link sistemi, pervane ve yakıt tankı gibi alt sistemleri de tamamen yerli olarak geliştirildi.

    Kargı Projesi, Lentatek öncülüğünde ASELSAN, TÜBİTAK SAGE ve TEI iş birliği ile yürütülüyor.

    Türkiye'nin yeni kamikazesi 'Kargı' ilk kez sergilendi VİDEO

    Türkiye nin yeni kamikazesi Kargı ilk kez sergilendi #1

    Yerli ve milli kaynaklarla geliştirildi

    Yoğun bir Ar-Ge çalışması sonucunda tasarlanan Kargı, maliyet ve zaman avantajları ile Türk Silahlı Kuvvetleri'ne güç katacak.

    Kargı, düşman entegre hava savunmasındaki radarların ve düşmanın satıhtan havaya silah sistemlerinin baskı altına alınması ve tahrip edilmesi amacıyla TÜBİTAK desteğiyle, yerli ve milli kaynaklarla geliştirildi.

    Türkiye nin yeni kamikazesi Kargı ilk kez sergilendi #2

    Düşman hava sahasında uzun süre gezinip, radarları pasif kalmaya zorluyor

    AA'ya göre, 'fırlat ve unut' teknolojisi olarak da adlandırılan 'dolanan mühimmat' olarak kabul edilen hava aracı, roket motoru sayesinde aynı zamanda saklama kutusu olarak kullanılan kanisterlerden fırlatılıyor.

    Düşman hava sahasında uzun süre gezinerek, hava savunma radarlarını pasif kalmaya zorlayan hava aracı, üzerindeki RF arayıcı başlık ve tahrip sistemi ile hedefi bulup başarıyla imha edebilecek.

    Türkiye nin yeni kamikazesi Kargı ilk kez sergilendi #3


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