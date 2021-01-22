Türkiye'ye yatırım yapan Oppo ve Tecno, üretim için gün sayıyor

Türkiye'ye yatırım yapan Oppo ve Tecno, üretim için gün sayıyor

Oppo'nun ardından bir diğer Çinli akıllı telefon üreticisi Tecno da Türkiye'ye yatırım yapma kararı almıştı. Akıllı telefon üreticileri, gelecek aylarda üretime başlayacak.

Geçtiğimiz günlerde sizlerle paylaştığımız haberimizde, Çinli akıllı telefon üreticisi Oppo'nun ülkemize yatırım yapma kararı aldığından ve akıllı telefon üreteceğinden bahsetmiştik.

Oppo'nun, İstanbul ve Kocaeli bölgesinde kurulacak tesisle üretimin tamamen Türkiye'de gerçekleşeceği ve 50 milyon dolarlık yatırım yapılacağı belirtildi.

TECNO DA TÜRKİYE'Yİ SEÇTİ

Tecno, Türkiye pazarına girmesinin üzerinden bir yıl geçtikten sonra ülkemize yatırım yapma kararı aldı. Çinli şirket, 25 milyon dolar gibi ciddi bir yatırımla telefonlarını Türkiye'de üretecek.

Ülkemizde üretilecek ilk Tecno modelinin ise mart ayında satışa çıkması bekleniyor.

2006 yılında kurulan Hong Kong merkezli bir Çinli cep telefonu üreticisi olan Tecno, geçtiğimiz yıl mart ayında tanıttığı Camon 12 Air ve Tecno Spark 4 Lite modelleriyle resmen Türkiye pazarına girmişti.

ÜRETİM İÇİN GÜN SAYIYORLAR

Oppo ve Tecno markalarının, gerekli işlemlerden sonra gelecek aylarda Türkiye'de akıllı telefon üretimine başlaması bekleniyor.

Oppo ve Tecno'nun yanı sıra, aralarında akıllı telefon pazarının öne çıkan oyuncularının da bulunduğu çeşitli şirketlerin Türkiye'ye yapacağı yatırımları açıklaması bekleniyor.

YENİ MARKALAR DA GELECEK

Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi Başkanı Burak Dağlıoğlu, geçen ay yaptığı açıklamada, dünyada en çok satışa sahip cep telefonu üreticilerinin Türkiye'ye yatırım kararı aldığını belirterek, "Oppo, yaklaşık 50 milyon dolar tutarında bir yatırım açıkladı. Görüştüğümüz benzer uluslararası teknoloji firmalarının da yakın zamanda yatırımlarını açıklamasını bekliyoruz." ifadelerini kullanmıştı.

Dünyada en çok satışı olan cep telefonu üreticilerinin Türkiye'nin potansiyelini ve sunduğu avantajları değerlendirerek yatırım kararı aldığını vurgulayan Dağlıoğlu, şu ifadeleri kullanmıştı:

"Türkiye'de yıllık 10 milyon adetin üzerinde cep telefonu satıldığını biliyoruz. Cep telefonu üretiminde de uluslararası firmaların öncelikle iç pazardaki ihtiyacı karşılayacağını, sonrasında bölgemizdeki diğer ülkelere ihracat yapacaklarını düşünüyoruz.

"YERLİLİK ORANI ARTACAK"

Bununla beraber, üretimde yerlilik oranı da gün geçtikçe artacaktır. Bu bağlamda ülkemizdeki yerli üreticilerin de cep telefonu alanında küresel tedarik zincirine entegrasyonu için bir fırsat olacaktır.

Farklı sektörlerde uluslararası şirketlerin ülkemizi bölgesel bir Ar-Ge, tasarım, üretim, lojistik ve yönetim merkezi olarak konumladığını görüyoruz."