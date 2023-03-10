Türkiye'yi de ilgilendiriyor! Starlink depozito fiyatlarında büyük indirim 2024’te ülkemizde kullanılmaya başlayacak Starlink için depozito fiyatları 9 dolara düştü.

Elon Musk'ın sahibi olduğu SpaceX şirketi, dünyanın ulaşılamayan her noktasına internet götürme projesi kapsamında, yeni Starlink uydularını yörüngeye göndermeye devam ediyor.

SpaceX, Starlink uydularından internet erişimi sağlayan anten kitlerinin ön sipariş sürecini 2021'de başlatsa da henüz bu hizmet ülkemize gelmedi.

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Starlink, 2024'te Türkiye'ye geliyor

SpaceX, Starlink haritasını güncelledi ve hizmetin geliş tarihi olarak 2024'ü işaret etti.

Günümüzde dünya çapında 32 ülkede aktif olarak kullanılabilen Starlink, gelecek yıldan itibaren ülkemizde kullanılabilecek.

Depozito fiyatları düştü

Starlink, kullanıcılara bir e-posta göndererek, depozito ücretlerinin 99 dolardan yalnızca 9 dolara düştüğünü açıkladı.

Servisin ilk olarak erişime açıldığı yerlerden biri olan ABD’de ücret hala 99 dolardan karşımıza çıkıyor. Ancak Türkiye'de bu fiyatın 9 dolara düştüğü görülüyor.