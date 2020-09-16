Türksat 5A haberleşme uydumuz 2 Ekim'de teslim alınıp 30 Kasım'da Elon Musk'ın şirketi SpaceX tarafından uzaya gönderilecek.

Türkiye'nin teknoloji hamlesinde yeni ve kritik bir eşik daha ilerleyen günlerde geçilecek.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu bugün yaptığı açıklamada "Türksat 5A haberleşme uydumuzu 2 Ekim'de teslim alacağız. Uydumuz 30 Kasım'da uzaya fırlatılacak." dedi.

Uyduyu Elon Musk'ın şirketi SpaceX uzaya fırlatacak.

KAPSAMA ALANI ARTACAK

Türksat 5A'nın hizmete girmesiyle yayıncılık alanının yanı sıra Türkiye, Orta Doğu, Avrupa, Kuzey Afrika ve Güney Afrika'yı kuşatan kapsama alanına da sahip olunacak.

TURKSAT 5A HABERLEŞME UYDUSU NEDİR?

Türksat 5A, milli imkânlarla Türkiye'de birleştirilmesi ve 2020 yılının sonunda uzaya gönderilmesi hedeflenen haberleşme uydusudur.Eylül 2011 de yapılan antlaşmaya binaen, Türksat and Turkish Aerospace Industries (TAI) tarafından Türkiye'de geliştirilen bir uydudur.

"GÖKYÜZÜNDE DENGELERİ DEĞİŞTİRİYORUZ"

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Türksat 5A ile ilgili "Türkiye’mizin karada, havada, denizde sahip olduğu büyük vizyonu uzaya taşıyoruz.



Türkiye, Ortadoğu, Avrupa, Kuzey ve Güney Afrika’yı kuşatan bir kapsama alanına sahip Türksat 5A’yı 30 Kasımda SpaceX Falcon 9 ile uzaya gönderiyoruz." ifadelerini kullandı.

Türksat 5A haberleşme uydusu 30 Kasım'da uzaya fırlatılacak HABERİ





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