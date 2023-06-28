Türksat 5A, televizyon yayıncılığında kaliteyi artırdı Türkiye'nin haberleşme uydusu Türksat 5A, televizyon yayın ve haberleşme hizmetlerinde kalite artışına katkı sağladı.

AA

Türkiye'nin en önemli uydu işletmecisi olan Türksat AŞ tarafından Airbus şirketine yaptırılan Türksat 5A uydusu, gökyüzünde dengeleri değiştirdi.

8 Ocak 2021'de Elon Musk'ın sahibi olduğu SpaceX tarafından uzaya fırlatılan ve mayısta 31 derece doğu yörüngesine yerleşen Türksat 5A, 30 yılı aşkın süreyle TV yayıncılığı ve haberleşme alanlarında hizmet verecek.

Yayın kalitesi arttı

Türkiye'nin haberleşme uydusu Türksat 5A, televizyon yayın ve haberleşme hizmetlerinde kalite artışına katkı sağladı.

Türksat 5A'nın hizmete girmesiyle uzayda aktif görev yapan haberleşme uydularının sayısı 4'e, Türksat'ın kendi uydularıyla operasyon yürüttüğü yörünge sayısı da ilk defa 3'e çıktı.

Uydunun hizmetleriyle frekans ve yörünge hakları 35 yıl boyunca güvence altına alındı.

Söz konusu uydu Türkiye, Avrupa, Orta Doğu, Kuzey Afrika, Orta Batı Afrika, Güney Afrika, Akdeniz, Ege Denizi ve Karadeniz’i kapsayan geniş bir coğrafyada TV yayıncılığı ve veri haberleşme hizmetleri sunuyor.

Türkiye'nin, yeni Ku-Bandı kullanan öncü ülkelerden birisi olmasını sağlayan Türksat 5A, 12 kilovat güçle çok daha kaliteli TV yayıncılığı ve haberleşme hizmeti sağlıyor.

Ayrıca, televizyon kanallarının HBB TV (Hybrid Broadcast Broadband) olarak adlandırılan televizyon ve internet servislerini birbirine bağlayan teknolojiyi de güçlendiren uydu, dünyada 8K televizyon yayıncılığı altyapısı sağlayan ilk uydu operatörü olan Türksat'ın bu gücünü de perçinledi.

Türksat 5A'nın ardından Türksat 5B uydusu da 14 Haziran 2022'de hizmete alındı. Bu uyduyla haberleşme ve internette yüksek kapasite artışı sağlanırken, üretiminde kazanılan deneyimler, yerli ve milli uydu Türksat 6A'nın geliştirilmesine önemli kaynak oluşturuyor.

Alt sistemleri, uydu yer istasyonu ve yazılımları milli imkanlarla geliştirilen, test süreçleri devam eden Türksat 6A'nın gelecek yıl uzaya fırlatılması hedefleniyor.