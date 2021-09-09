Türksat 5B henüz fırlatılmadan ilk anlaşma yapıldı

Türksat AŞ, yıl sonunda uzaya gönderilmesi planlanan Türksat 5B uydusu için ilk anlaşmasını imzaladı.

Türkiye'nin en önemli uydu işletmecisi olan Türksat AŞ tarafından, Airbus şirketine yaptırılan Türksat 5A uydusu, Elon Musk'ın sahibi olduğu SpaceX tarafından 8 Ocak'ta uzaya fırlatılmıştı.

Uzayda uydu sahibi 30 ülkeden biri olan Türkiye'nin aktif uydu sayısı, bu yılın 4'üncü çeyreğinde uzaya fırlatılması planlanan Türksat 5B'nin de hizmet vermeye başlamasıyla 8'e yükselecek.

İLK ANLAŞMA İMZALANDI

Yıl sonuna doğru, SpaceX'in Falcon 9 rokeriyle fırlatılacak Türksat 5B uydusunun ilk anlaşması yapıldı.

Türksat AŞ ile Inmarsat arasında imzalanan stratejik iş birliği anlaşmasıyla Inmarsat GX servisleri Türkiye'de Türksat 5B uydusu üzerinden gerçekleştirilecek.

Söz konusu anlaşma, Türksat AŞ Uydu Hizmetleri Genel Müdür Yardımcısı Dr. Selman Demirel ile Inmarsat Teknolojiden Sorumlu Başkan Yardımcısı Dr. Mark Dickinson tarafından ABD'nin başkenti Washington DC'de düzenlenen dünyanın en büyük uydu fuarı Satellite 2021’de imzalandı.

İmza törenine Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan ve Türksat AŞ Genel Müdürü Hasan Hüseyin Ertok şahitlik etti.

Selman Demirel, törende yaptığı konuşmada, anlaşmanın küresel anlamda iyi bir iş birliği olacağını söyledi. Demirel, Türksat AŞ’nin anlaşmayla Inmarsat ile ortak küresel kapasite yaratma fırsatı bulacağını dile getirdi.

"TÜRKSAT BİZİM İÇİN ÖNEMLİ"

Dr. Mark Dickinson da şirketin Türksat ile ilişkilerini geliştirmek istediğini ifade etti. Türkiye ve bölgedeki kullanıcıların ihtiyaçlarını karşılamak için Türksat AŞ’nin kapasitesinin kendileri için çok önemli olduğunu vurgulayan Dickinson, "Bu, Inmarsat'ın Global Xpress KA bant ağını genişletmesi için gerçekten önemli bir adım. İyi bir çözüm bulmak için iş birliği içinde çalıştık ve bu ilişkinin çok uzun süreceğini umuyoruz." dedi.

Türksat AŞ ile Inmarsat arasında yapılan stratejik iş birliği anlaşması ile Inmarsat GX servisleri ve altyapısı Türkiye'de Türksat 5B uydusu üzerinden sağlanacak.

Firmalar arası daha önce imzalanan stratejik iş birliği anlaşması ile Inmarsat global servisleri Türksat tarafından Tier-1 olarak müşterilere sunulabilirken, ek olarak anlaşılan bu yeni iş birliği çözümüyle Inmarsat GX servisleri Türksat 5B uydularından ve Türkiye’de bir altyapıyla sağlanabiliyor olacak.

YÜKSEK VERİ İLETİMİ SAĞLAYACAK

Türksat 5B, 42 derece doğu yörüngesinde hizmet sunacak. Ku ve Ka frekans bandına sahip genişbant haberleşme uydusu olan Türksat 5B, özellikle Ka frekans bandında toplam 56 Gbps gibi yüksek veri iletim kapasitesinde Türkiye, Orta Doğu ve Afrika'nın büyük kısmını kapsayan geniş coğrafyada hizmet sağlayacak.

Fırlatma kütlesi yaklaşık 4 bin 500 kilogram olan uydu, 15 kilovat elektriksel güce sahip olacak. Uydunun üretim çalışmaları, planlanan takvime uygun şekilde devam ediyor.