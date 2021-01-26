Türksat 5B, yıl ortasında uzaya fırlatılacak

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Türksat 5B uydusunun yıl ortasında uzaya fırlatılacağını açıkladı.

Türksat 5A uydusu, Elon Musk'ın sahibi olduğu SpaceX tarafından 8 Ocak'ta uzaya fırlatılmıştı.

Türksat haberleşme filosunun en güçlü uydusu Türksat 5A, yaklaşık 140 gün sürecek yolculuğunun ardından, 31 derece doğu meridyeni yayın bandı içinde hizmet vermeye başlayacak ve Türkiye'nin uzaydaki aktif haberleşme uydusu sayısı 4'e, toplam uydu sayısı ise 7'ye çıkacak.

TÜRKSAT 5B YOLDA

Uzay yarışında elini güçlendirmeye devam eden Türkiye, Türksat 5A'dan sonra 5B için de çalışmalar yürütüyor.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Türksat 5B uydusunun fırlatma görevi hakkında konuştu.

YIL ORTASINDA FIRLATILACAK

Karaismailoğlu, Türkiye'nin, 5A uydusu ile uzaydaki varlığını ve gücünü tüm dünyaya hissettirdiğini belirterek, "5B uydusunu bu yılın ortalarında uzaya fırlatmayı planlıyoruz." dedi.

Havada, karada, denizde hatta uzayda yerli ve milli projelerin tek tek hayata geçirildiğine işaret eden Karaismailoğlu, "2020 yılında büyük projeler yaptık. Kuzey Marmara Otoyolu, Ankara-Niğde Otoyolu ve Samsun-Sivas Demiryolu gibi projeleri bitirdik. 2021 yılına da hızlı girdik, Kömürhan Köprüsü ile başladık ardından TÜRKSAT 5A uydumuzu uzaya fırlattık. Haziran gibi yörüngesine yerleşip dünyaya hizmet edecek.

"GÜCÜMÜZÜ DÜNYAYA HİSSETTİRDİK"

Uzaydaki varlığımızı ve gücümüzü tüm dünyaya hissettirdik. 5B uydusunun planlamalarını yapıyoruz. Onun da imalatları bitti, şu an testlerini yapıyoruz. İnşallah onu da bu yılın ortalarında uzaya fırlatmayı planlıyoruz.

"TÜRKSAT 6A 2022'DE"

Yerli ve milli uydumuz için çalışmalar sürüyor. 2022 yılında yerli ve milli Türksat 6A uydumuzu uzaya fırlatacağız. Her sektörde 18 yılda 100 yıla sığmayacak projeler yapıldı." dedi.