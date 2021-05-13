Türksat 5B, yılın son çeyreğinde fırlatılacak

Bu yılın son çeyreğinde uzaya fırlatılması hedeflenen Türksat 5B uydusunun Ka-Bant veri haberleşmesinde kullanılacak yer istasyonları; Ankara, İzmir ve Van'a kurulacak.

Türkiye'nin en önemli uydu işletmecisi olan Türksat AŞ tarafından, Airbus şirketine yaptırılan Türksat 5A uydusu, Elon Musk'ın sahibi olduğu SpaceX tarafından 8 Ocak'ta uzaya fırlatılmıştı.

Uzayda uydu sahibi 30 ülkeden biri olan Türkiye'nin aktif uydu sayısı, bu yılın 4'üncü çeyreğinde uzaya fırlatılması planlanan Türksat 5B'nin de hizmet vermeye başlamasıyla 8'e yükselecek.

Yıl sonuna doğru, SpaceX'in Falcon 9 rokeriyle fırlatılacak Türksat 5B uydusunun Ka-Bant veri haberleşmesinde kullanılmak üzere projelendirilen yer istasyonlarının Ankara, İzmir ve Van'a kurulması planlandı.

FREKANS HAKLARI BİZDE OLACAK

Türksat 5A ve Türksat 5B uyduları aracılığıyla 31 ve 42 derece doğu yörüngelerinde yeni Ku-Bant frekans hakları da kazanılacak. Beşinci nesil uydularda kullanılan elektrikli itki sayesinde kütle kazanımıyla uydunun yörüngedeki operasyonel ömründe de artış sağlanması öngörülüyor.

YÜKSEK VERİ İLETİMİ SAĞLAYACAK

Türksat 5B, 42 derece doğu yörüngesinde hizmet sunacak. Ku ve Ka frekans bandına sahip genişbant haberleşme uydusu olan Türksat 5B, özellikle Ka frekans bandında toplam 56 Gbps gibi yüksek veri iletim kapasitesinde Türkiye, Orta Doğu ve Afrika'nın büyük kısmını kapsayan geniş coğrafyada hizmet sağlayacak.

Fırlatma kütlesi yaklaşık 4 bin 500 kilogram olan uydu, 15 kilovat elektriksel güce sahip olacak. Uydunun üretim çalışmaları, planlanan takvime uygun şekilde devam ediyor.