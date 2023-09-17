Türksat 6A, Haziran 2024'te uzaya fırlatılacak Türkiye'nin uzay alanındaki çalışmalarının en büyük meyvelerinden biri olan Türksat 6A'nın uzaya fırlatılma tarihi, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu tarafından Haziran 2024 olarak açıklandı.

AA

Türkiye, savunma sanayide attığı sağlam adımların yanı sıra uzayda da etkili çalışmalarını sürdürüyor.

TÜRKSAT 1B ile başlayan uydu yayıncılığı serüveni, ilk yerli haberleşme uydusu olan TÜRKSAT 6A ile zirveye ulaştı.

TÜRKSAT 6A hakkında merak edilen en önemli konu ise ne zaman uzaya fırlatılacağı.

"16 Haziran 2024 tarihinde uzaya fırlatılmasını planlıyoruz"

Konu hakkında açıklama yapan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, TÜRKSAT 6A’nın 31 Mart 2024 tarihinde nakliyeye hazır hale gelmesini hedeflediklerini kaydederek şunları dedi:

"Tüm bu testlerin tamamlanmasıyla uydumuz, fırlatma sahasına sevk için hazır hale gelecek. Bugünkü ziyaretimizde bizim bütün çözüm ortaklarımızla beraber yaptığımız değerlendirmelerde Türksat 6A uydumuzun mart ayı içinde yerde teslimini planlıyoruz. Sonrasında bu uydunun fırlatılmak üzere Space X firmasıyla yapılan anlaşma gereği fırlatma alanına gönderilerek muhtemelen haziran ayı içinde gerekli fırlatma işlemlerini yapmayı planlıyoruz. Bulunduğumuz alan gerçekten Türk mühendisliğinin uzay sanayisinde ne seviyeye geldiğini gösteren önemli yapılardan bir tanesidir. Gerçekten burada bir emek, gayret var. Biz de onu gururla, takdirle yerinde görmüş olduk."

Türksat 6A'nın teknik özellikleri

TÜRKSAT 6A, tamamlandığında 42 doğu boylamında hizmet verecek ve yer merkezli bir yörüngede, 35 bin 786 kilometre uzaklıkta konumlanacak. 7,5 kW güce sahip yerli ve milli haberleşme uydusu, 20 aktarıcı ile donatılacak. Uydu, Ku bantta hizmet verecek ve önceki uyduların erişmediği Güney-Doğu Asya gibi bölgelere de ulaşım sağlayacak.

Bakan Uraloğlu, uydunun görev süresinin 15 yıl olacağını belirterek, uçuş bilgisayarı, güç dağıtım birimi, elektrikli itki motoru, yakıt tankı, güç işleme ve kontrol birimi gibi kritik bileşenlerin yerli imkanlarla üretilmesi, yüksek yerlilik oranıyla uydu ve uzay sektöründe dışa bağımlılığı azaltacağını söyledi.

Türksat 6A'da tamamlanan çalışmalar

Türksat 6A uydusunun montaj, entegrasyon ve testlerinin, Türksat, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı ve TUSAŞ işbirliğiyle devam ettiğini anlatan Uraloğlu, şunları kaydetti:

"Şu anda 'Isıl Yapısal Yeterlilik Modeli', 'Mühendislik Modeli' ve 'Uçuş Modeli' olmak üzere 3 ayrı model üretimi planlanan Türksat 6A uydu projesinde, Isıl Yapısal ve Mühendislik Modelleri'nin üretim, entegrasyon, testleri tamamlanmıştır. 'Mühendislik Modeli' entegrasyon faaliyetleri tamamlanmış olup, sistem seviyesi, ilk fonksiyonel testleri, termal vakum testi, titreşim testi ve akustik testi ile elektromanyetik uyumluluk testleri bitmiştir."

Uraloğlu, son test aşaması olan sistem seviyesi kompakt alan anten testi (CATR) hazırlıklarına başlandığını ifade ederek, anten ve güneş panellerinin açılma testlerinin ekimde, fırlatıcı uyum ve piro testleri ile son hizalama testlerinin de kasımda başlayacağını bildirdi.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)