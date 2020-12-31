Türksat ile Discovery arasındaki anlaşma 3 yıl daha devam edecek

Türksat ile Discovery arasındaki anlaşma 3 yıl daha devam edecek

Türksat ve Discovery arasında imzalanan anlaşmayla, Discovery kanalları Discovery Science, ID, Eurosport 1 ve Eurosport 2 kanalları Kablo TV'deki yayınlarını 3 yıl daha sürdürebilecek.

Türksat ve Discovery arasındaki anlaşma 3 yıl daha uzatıldı. Böylelikle popüler Discovery kanalları 3 yıl daha Kablo TV'deki yerini alacak.

Türksat Kablo TV müşterileri, Discovery Channel'ın "Altın Peşinde", "İşte Sürat İşte Ses", "Ölümcül Av", ID'nin "Jeffrey Eppstein'ı Kim Öldürdü?", "İhanet ve Kan Bağları", "Discovery Science'ın Evrenin İşleyişi", "Nasa'nın Açıklanamayan Dosyaları" ve "Tarihe Yakından Bakış" gibi programlarına 3 yıl daha erişme imkanına sahip olacak.

Aynı zamanda Eurosport 1 ve Eurosport 2 kanalları da Kablo TV'de yer almaya devam edecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Türksat AŞ Genel Müdürü Cenk Şen, belgesel severler tarafından yakından takip edilecek Discovery Channel'ı Türksat Kablo abonelerine ulaştıran bu anlaşmadan memnuniyet duyduğunu ifade etti.

Discovery Kıdemli İş Geliştirme Müdürü Birgül Öztürk de "Türksat ile olan iş birliğimizi sürdürdüğümüz için çok mutluyuz. İmzalanan anlaşma sonucu Kablo TV aboneleri; macera, yaşam tarzı, suç ve spor gibi türleri barındıran geniş bir içerik yelpazesine erişim sağlayacaklar." değerlendirmesinde bulundu.