TÜRKSAT Model Uydu Yarışması’nda final heyecanı

Türksat AŞ ile Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı işbirliğiyle düzenlenen 10. Türksat Model Uydu Yarışmasının final etabı Aksaray Hisar Atış Alanı’nda gerçekleştirildi.

Genç mühendisler, tasarladıkları model uyduları roketlerle gökyüzüne taşıyarak kritik görevleri yerine getirdi ve uzay teknolojilerindeki yetkinliklerini ortaya koydu.

"GENÇLERİMİZİN KARİYERLERİ İÇİN İLK BASAMAK"

Türksat AŞ Genel Müdürü Ahmet Hamdi Atalay, yarışmanın gençlere kazandırdığı vizyona dikkat çekerek şunları söyledi:

Bu yarışma, gençlerimizin uydu ve uzay teknolojilerini öğrenmesini sağlıyor, mühendislik alanında öğrendiklerini pratiğe dökme fırsatı veriyor ve gelecekteki kariyerleri için ilk basamak niteliği taşıyor.

Atalay, yarışmanın Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün “İstikbal göklerdedir” vizyonu ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın “Tam bağımsız Türkiye” hedefi doğrultusunda büyük önem taşıdığını vurguladı.

3 TAKIMLA BAŞLADI, 429 TAKIMA ULAŞTI

İlk kez 2016’da yalnızca 3 takımla başlayan yarışma, bu yıl 429 başvuruyla uluslararası bir mühendislik platformuna dönüştü.

10. yıla özel olarak yarışmaya “Yakın Yörünge” ve “TICOSAT” olmak üzere iki yeni kategori eklendi.

Yakın Yörünge Görevi: Stratosfer katmanına ulaştırılan elektronik yüklerle, 50 km uzaklıktaki iki yer istasyonu arasında kriptolu haberleşme başarıyla sağlandı.

TICOSAT: 2 kilometre irtifada pico uydular birbirleriyle ve yer istasyonuyla haberleşti.

Atalay, yarışmalarda bu yıl 2 milyon 100 bin TL ödül dağıtıldığını açıkladı.

Kategori-1’de Şampiyon: Herezmi DGM

11 Eylül’de yapılan Kategori-1: Multi-Spektral Mekanik Filtreleme finalinde:

1.’lik: Düzce Üniversitesi – Herezmi DGM

2.’lik: Bursa Uludağ Üniversitesi – Merih Space

3.’lük: Sakarya Üniversitesi – Turkish Defenders

Bu kategoride takımlar, roketlerle 500–700 metre irtifaya fırlatılan model uydularla çok bantlı görüntüleme, yönelim ve duruş simülasyonu, 36 farklı görev ve veri aktarımı gibi zorlu testleri başarıyla geçti.

TICOSAT'TA BİRİNCİLİK TAU-SAT'IN

10 Eylül’de gerçekleştirilen Kategori-2: TICOSAT finalinde:

1.’lik: Türk-Alman Üniversitesi – TAU-SAT

2.’lik: Azerbaycan Milli Aviasiya Akademiyası – AzST-K2

3.’lük: Gaziantep Üniversitesi – Elektrik AR-GE Model Uydu Takımı

Bu etapta pico uydular 1500–2000 metre irtifaya çıkarılarak, hem birbirleriyle hem de yer istasyonlarıyla haberleşti. Yarışmacılar, uydu takım yıldızı (constellation) konseptini uygulayarak gerçek uzay görevlerine en yakın deneyimi yaşadı.

AKIN YÖRÜNGE GÖREVİNDE TARİHİ DENEYİM

10–12 Ağustos’ta yapılan Kategori-3: Yakın Yörünge yarışmasında üç finalist takım, uydularını yüksek irtifa balonlarıyla 120 bin fit (yaklaşık 36 km) seviyesine kadar taşıdı.

Yaklaşık 3 saat süren görev boyunca uydular:

50 km mesafedeki iki yer istasyonu arasında şifreli veri aktardı,

sıcaklık, basınç ve konum gibi telemetri bilgilerini iletti,

eksi 60 derece soğuk ve düşük basınç koşullarında dayanıklılık testlerini geçti.

Görev sonunda:

1.’lik: MERGEN

2.’lik: AzST-K3

3.’lük: NazarX Team oldu.

BÜYÜK ÖDÜLLER TEKNOFEST'TE

Her kategorinin birincilerine 250 bin TL, ikincilere 200 bin TL, üçüncülere ise 150 bin TL ödül verilecek.

Genç mühendisler, ödüllerini 17–21 Eylül’de İstanbul’da düzenlenecek TEKNOFEST’te Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın elinden alacak.