TV izleyicisi, artık dijital yayın platformlarını tercih ediyor

Dünya genelinde yaygınlaşan dijital yayın platformları, neredeyse asırlık bir icat olan, kitle iletişim aracı televizyonu geride bırakıyor.

Özellikle son yıllarda sayıları artan dijital yayın platformları; ürettikleri dünyaca ünlü programlar, diziler ve animasyonlar gibi içerikleri her kesimden kullanıcılarına sunuyor.

Dünya genelinde faaliyet gösteren teknoloji şirketleri de bu platformlardaki yerini yavaş yavaş almaya başlıyor.

21 Kasım "Dünya Televizyon Günü" kapsamında, dijital yayın platformlarının yaygınlaşmasının televizyon izleme oranlarına etkisi ve dijital yayın platformlarının kullanım oranına ilişkin veriler derlendi.

AA'nın haberine göre, ABD merkezli araştırma şirketi Nielsen'ın, temmuz ayında yaptığı araştırmada, ABD'lilerin yayınları, televizyondan mı yoksa dijital yayın platformlarından mı izlediği ele alındı.

Uzmanlar, ABD'lilerin yüzde 34,4'ünün televizyon başında, yüzde 34,8'inin de dijital platformlarda bir şeyler izlediğini ifade etti.

Dijital platformlar, TV'leri geçti

Böylelikle, ABD genelinde dijital içerik platformları ilk kez kıl payı da olsa kablolu televizyonu geride bıraktı.

En çok izlenen dijital platformlar ise Netflix, YouTube, Hulu ve Amazon olarak kayıtlara geçti.

Türkiye, televizyondan kopamıyor

Uluslararası araştırma şirketi Ipsos, Türkiye'deki izleyicilerin televizyon ve platform tercihlerine yönelik bir çalışma başlattı. Çalışmaya göre, Türkiye'de halkın yüzde 69'u her gün televizyon izliyor.

Bu oran, 2018'de yüzde 80, 2020'de yüzde 74 olarak kayıtlara geçmişti ancak günümüzde dijital platformlar olmasına rağmen yine de televizyondan kopulamıyor.

Uzmanlar, Türkiye'de televizyon izleme oranında düşüş yaşandığını, ancak yine de haber takibi için en çok tercih edilen mecranın televizyon olduğunu vurguluyor.