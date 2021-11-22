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TV'lere elveda: Dijital yayın platformlarına ilgi artıyor

TV'lere elveda: Dijital yayın platformlarına ilgi artıyor

Günümüzde yayınları izlemek için neredeyse asırlık bir icat olan televizyona başvurulsa da dijital yayın platformlarına olan ilginin de katlanarak arttığı belirtildi.