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- TV'lere elveda: Dijital yayın platformlarına ilgi artıyor
TV'lere elveda: Dijital yayın platformlarına ilgi artıyor
- AA
- 22.11.2021 - 09:09
Özellikle son yıllarda sayıları artan dijital yayın platformları; ürettikleri dünyaca ünlü programlar, diziler ve animasyonlar gibi içerikleri her kesimden kullanıcılarına sunuyor.
Dünya genelinde faaliyet gösteren teknoloji şirketleri de bu platformlardaki yerini yavaş yavaş almaya başlıyor.
ABONE SAYILARI 1 MİLYARI AŞTI
ABD'de film şirketlerini temsil eden "Motion Picture Association of America"nın mart ayında yayınladığı bir rapora göre, tüm dijital yayın platformlarının 2020'de dünya genelindeki abone sayısı toplam 1 milyarı aştı.
Radyo ve Televizyon Üst Kurulunun (RTÜK) yaptığı bir araştırmaya göre, Türkiye'de dijital platform kullananların oranı 2018 yılında yüzde 5,7 iken, 2021'de yüzde 24,4'e yükseldi.
TÜRKİYE'NİN TV SÜRESİ DÜNYA ORTALAMASININ ÜZERİNDE
Televizyon İzleme Araştırmaları Anonim Şirketi'nin 11 Kasım'da açıklanan Televizyon İzleme Raporu'na göre; Türkiye'de, 2020'de kişi başı ortalama televizyon izleme süresi günlük 4 saat 33 dakika oldu.
Raporda, dünyada 2020'de televizyon izleme süresinin ortalama 2 saat 54 dakika olduğu belirtildi.