Tweet düzenleme özelliği tamamen ücretsiz olabilir

Twitter, tweet paylaşıldıktan sonra düzenleme işleminin yapılabileceği özelliği ücretsiz hale getirebilir.

Popüler sosyal medya sitesi Twitter ilk çıktığından beri kullanıcılar, atılan bir tweet'teki yazım hatalarını giderebilmek için tweet düzenleme özelliği istiyor, ancak bu özellik bir türlü gerçekleşmedi.

Twitter, yıllardır en çok istenen özellik olan düzenleme özelliğini yavaş yavaş kullanıma sunmaya başladı.

Bu özellik sayesinde kullanıcılar, artık hatalı gönderdikleri tweet'i tamamen silmek zorunda kalmayacak.

Özellik, şu anda sadece Kanada, Avustralya ve Yeni Zelanda'daki ücretli Twitter Blue kullanıcıları tarafından kullanılabiliyor.

Tweet düzenleme özelliği ücretsiz olabilir

Elon Musk, platform için şimdiden bazı köklü değişikliklerin haberini verdi. Bunlardan biri de tweet düzenleme özelliğinin ücretsiz hale gelmesi olabilir.

İddialara göre, tweet düzenleme özelliği, yakında Tweet Blue abonelerine sunulan bir özellik olmaktan çıkarak tüm kullanıcılara ücretsiz bir şekilde sunulacak.

Şimdilik konuyla ilgili Elon Musk tarafından yapılan resmi bir açıklama bulunmuyor.