Twitch nedir, nasıl kullanılır? Twitch canlı yayını nasıl yapılır?

Twitch nedir, nasıl kullanılır? Twitch canlı yayını nasıl yapılır?

Son günlerin popüler canlı yayın uygulamaları arasında olan Twitch nedir ve nasıl kullanılır araştırmaları hız kazandı. Canlı yayın yapma ve izleme platformu olan Twitch hakkında merak edilenler..

Twitch birçok kişinin izleyici ve yayıncı olarak kullandığı bir platformdur. Bu yayıncılar yayın yaparak izleyicilerden bağış toplar ve bu şekilde para kazanırlar.

10 yıla yakın bir geçmişi bulunan Twitch, dünyanın en iyi oyuncularının ve yayın yapmak isteyen kişilerin insanlarla iletişim kurduğu bir yer olarak ifade ediliyor.

İlk çıktığı zamandan bu yana gün geçtikçe popülaritesi artan bu platform, League of Legends yani oyuncuların genel olarak LOL diye andığı oyun hakkında yapılan yayınlar sonrası şimdiki halini aldı.

Peki Twitch yayını nasıl yapılır/izlenir? İşte detaylar..

TWİTCH YAYINI NASIL YAPILIR? ÜCRETLİ Mİ?

Resmi internet adresinden kullanıcı adı oluşturan herkes programda yayıncı olabilir.

İlk olarak siteye üye olunması gerekmektedir. Siteye giriş sonrası karşınıza gelecek olan kısımdan bilgileri girerek üye olunması ve sonrasında yayıncıların takip edilmesi şeklinde kullanımı mümkündür.

Twitch yayınları ücretsizdir ancak maddi açıdan desteklemek için ise özel bağışlar atabilir ve bağış ile birlikte yayıncının okuması istediği yazıları paylaşabilmek mümkündür.

Herhangi bir yayın izleme sırasında yayın akışının sağ kısmında yer alan sohbet kategorisinden chat yapabilir ve yayıncıya abone olarak tüm sohbet avantajlarından yararlanılabilmektedir.

TWİCHT'TEN NASIL PARA KAZANILIR?

Aylık 100 milyondan fazla görüntü almayı başaran en büyük sosyal medya platformlarından biri olmayı başaran Twitch yalnızca bilgisayar, kamera ve interneti olan herkesin yayın yaparak para kazanmasını sağlamaktadır.

Takipçi kazanmak ve o takipçiler ile iyi bir sohbet ortamı kurarak, gelen bağışlar ile para kazanmak mümkündür.

Diğer para kazanma yöntemi ise daha çok abone kazanmaktır. Her ay düzenli olarak yayıncı destekleyen takipçiler, yayıncılara belirli bir ücret üzerinden abone olmakta ve Twitch bu abone kazançlarının belirli yüzdesini yayıncıya vermektedir.