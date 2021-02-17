Twitch yayıncısı Asian Andy, uyuyarak 16 bin dolar kazandı

Asian Andy isimli bir Twitch yayıncısı, canlı yayında sadece uyuyarak 16 bin dolar kazanmayı başardı.

Son dönemlerin en popüler canlı yayın platformlarından Twitch, genellikle oyuncular tarafından tercih ediliyor.

Birçok oyuncunun gelir kapısı haline gelen platformda, izleyiciler tarafından bağış yapılarak yayıncıların gelir elde etmesi sağlanıyor.

Los Angeles’ta yaşayan Asian Andy isimli bir yayıncı ise para kazanmanın oldukça kolay bir yolunu keşfetti.

26 yaşındaki Andy, "Text-to-speech" olarak bilinen sesli komut özelliğini aktif hale getirdi ve canlı yayın sırasında kullanıcılardan, kendisini rahatsız etmelerini istedi.

UYURKEN 16 BİN DOLAR KAZANDI

Kullanıcılar her bağış yaptığında gönderdikleri mesaj sesli bir şekilde okundu. İzleyiciler, yayıncıyı uyurken rahatsız etmek için çok sayıda bağış yaptı.

Asian Andy’yi uyandırmak için o kadar çok bağış yapıldı ki yayıncı, uyuduğu anlarda 16 bin dolar toplamayı başardı.

Yayından sonra bir açıklama yapan Andy, daha önceleri Uber şoförlüğü yaparak saatte 16 dolar kazandığını, bu nedenle topladığı 16 bin doların kendisi için çok önemli bir para olduğunu söyledi.

Daha önce Alex Shannon isimli bir yayıncı da lüks yerlerde uyuyup, canlı yayın açarak büyük kazanç elde etmişti.



